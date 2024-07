Previsioni Meteo Cassano Magnago: tutti i dettagli per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cassano Magnago indicano una settimana con variazioni climatiche significative. Lunedì, cielo coperto al mattino, sereno al pomeriggio con pioggia leggera in serata. Martedì, pioggia leggera di notte e in serata, copertura nuvolosa variabile durante il giorno. Mercoledì, nubi sparse di notte, cielo sereno di giorno con pioggia leggera in serata. Giovedì, pioggia leggera di notte e in serata, copertura nuvolosa variabile durante il giorno. Temperature e venti varieranno, con umidità che oscillerà tra il 38% e il 90%.

Lunedì 22 Luglio

Nella notte a Cassano Magnago il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,4°C, con una percezione di +19,8°C. Il vento soffierà a 7,1km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 11,4km/h. L’umidità sarà al 90% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa si ridurrà al 63% con nubi sparse. Le temperature saliranno fino a +20,5°C, percepite come +20,6°C. Il vento sarà moderato a 7km/h provenendo da Nord. L’umidità diminuirà al 77% mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1011hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,8°C, con una percezione di +32,1°C. Il vento sarà leggero a 6,3km/h provenendo da Sud – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 41% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

In serata è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature scenderanno a +22,7°C, percepite come +23,1°C. Il vento sarà moderato a 7,3km/h provenendo da Nord. L’umidità aumenterà al 80% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Martedì 23 Luglio

Durante la notte a Cassano Magnago è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,5°C, con una percezione di +20,9°C. Il vento soffierà a 8km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 12,2km/h. L’umidità sarà all’87% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Nelle prime ore del mattino la pioggia leggera continuerà con una copertura nuvolosa al 21%. Le temperature si attesteranno sui +20,3°C, percepite come +20,6°C. Il vento sarà moderato a 8km/h provenendo da Nord – Nord Est. L’umidità rimarrà alta all’86% mentre la pressione atmosferica resterà a 1014hPa.

Durante il giorno la copertura nuvolosa si manterrà intorno al 5% con poche nuvole. Le temperature massime raggiungeranno i +32°C, con una percezione di +32,2°C. Il vento sarà leggero a 5,3km/h provenendo da Sud – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 39% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

In serata è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 50%. Le temperature scenderanno a +20,7°C, percepite come +21,2°C. Il vento sarà moderato a 6,5km/h provenendo da Nord – Nord Est. L’umidità aumenterà al 90% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Mercoledì 24 Luglio

Nella notte a Cassano Magnago si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa al 60%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,9°C, con una percezione di +20,7°C. Il vento soffierà a 9,5km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 17,9km/h. L’umidità sarà al 65% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Durante la mattina il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +20,1°C, percepite come +19,9°C. Il vento sarà moderato a 8,7km/h provenendo da Nord. L’umidità sarà al 66% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Nel pomeriggio la situazione non cambierà, con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,8°C, con una percezione di +30,4°C. Il vento sarà leggero a 5,9km/h provenendo da Sud. L’umidità si manterrà al 38% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

In serata è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 50%. Le temperature scenderanno a +19,6°C, percepite come +19,9°C. Il vento sarà moderato a 7,2km/h provenendo da Nord. L’umidità sarà all’89% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Giovedì 25 Luglio

Durante la notte a Cassano Magnago è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 64%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,4°C, con una percezione di +18,6°C. Il vento soffierà a 8,6km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 13,8km/h. L’umidità sarà all’88% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Nelle prime ore del mattino la pioggia leggera continuerà con una copertura nuvolosa al 52%. Le temperature si attesteranno sui +17,7°C, percepite come +17,8°C. Il vento sarà moderato a 9km/h provenendo da Nord. L’umidità rimarrà alta all’87% mentre la pressione atmosferica resterà a 1013hPa.

Durante il giorno la copertura nuvolosa si manterrà intorno al 8% con cielo sereno. Le temperature massime raggiungeranno i +24,7°C, con una percezione di +24,6°C. Il vento sarà leggero a 3km/h provenendo da Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà al 51% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

In serata è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 87%. Le temperature scenderanno a +17,6°C, percepite come +17,4°C. Il vento sarà leggero a 7,3km/h provenendo da Nord. L’umidità aumenterà al 77% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a Cassano Magnago saranno caratterizzati da variazioni climatiche significative. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.