Previsioni Meteo Castel Volturno: tutti i dettagli per domani giovedì 25 luglio

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Castel Volturno mostrano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si prevede un cielo sereno con temperature in lieve aumento, mentre nel pomeriggio è attesa un’aumento della copertura nuvolosa, seppur limitata, con temperature che raggiungeranno il picco massimo. Il vento soffierà principalmente da ovest con intensità variabile, mentre le precipitazioni rimarranno assenti.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +26°C. Il vento sarà leggero proveniente da nord-nord est.

Al mattino, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +30°C con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento sarà debole proveniente da nord-est.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma il cielo rimarrà per lo più sereno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +31°C con una percezione di caldo più elevata. Il vento soffierà da ovest con intensità moderata.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai +27°C. Il vento sarà ancora proveniente da ovest-nord ovest con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castel Volturno per i prossimi giorni indicano una tendenza al bel tempo con temperature elevate e venti moderati. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.2° perc. +24.5° prob. 14 % 7.3 NNE max 7 Grecale 68 % 1010 hPa 3 cielo sereno +23.8° perc. +24° prob. 7 % 7.8 NNE max 7.9 Grecale 67 % 1009 hPa 6 cielo sereno +25.9° perc. +26.1° Assenti 8.5 NE max 9.7 Grecale 59 % 1010 hPa 9 cielo sereno +30.4° perc. +30.9° Assenti 6.6 OSO max 7.3 Libeccio 46 % 1009 hPa 12 cielo sereno +30° perc. +32° Assenti 20 O max 18.8 Ponente 56 % 1009 hPa 15 cielo sereno +28.8° perc. +31.1° prob. 13 % 24.3 ONO max 27.5 Maestrale 63 % 1008 hPa 18 poche nuvole +28.3° perc. +30.6° prob. 15 % 12.1 ONO max 13.1 Maestrale 65 % 1008 hPa 21 cielo sereno +26.9° perc. +28.5° Assenti 9.4 N max 11.2 Tramontana 68 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 03:17 e tramonta alle ore 03:17

