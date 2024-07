Previsioni Meteo Castellammare di Stabia: tutti i dettagli per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Castellammare di Stabia mostrano condizioni generali di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per la maggior parte del tempo.

Durante la mattina, le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai 28-32°C. Il vento soffierà leggero da Ovest – Sud Ovest, con velocità comprese tra 1,1km/h e 7,1km/h. L’umidità sarà del 67-78% e la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1016hPa.

Nel pomeriggio, le temperature aumenteranno ulteriormente, con valori che potranno raggiungere anche i 32-35°C. Il vento sarà sempre da Ovest – Sud Ovest, con intensità compresa tra 10,2km/h e 16,1km/h. L’umidità si manterrà intorno al 48-52% e la pressione atmosferica attorno ai 1015hPa.

In serata, le temperature inizieranno a diminuire leggermente, ma si manterranno comunque elevate, con valori intorno ai 28-31°C. Il vento sarà prevalentemente da Ovest – Nord Ovest, con velocità comprese tra 4,1km/h e 11,7km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 55-59%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1015-1016hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castellammare di Stabia per Giovedì 18 Luglio indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione all’esposizione prolungata al sole e di mantenere un’adeguata idratazione. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.8° perc. +29.2° Assenti 2.8 OSO max 3.5 Libeccio 78 % 1015 hPa 3 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 1 N max 1.8 Tramontana 79 % 1015 hPa 6 cielo sereno +28° perc. +30.4° Assenti 1.1 S max 1.5 Ostro 67 % 1016 hPa 9 cielo sereno +32.1° perc. +34.3° Assenti 7.1 OSO max 4.8 Libeccio 49 % 1016 hPa 12 cielo sereno +32° perc. +34.8° Assenti 14.2 OSO max 12.1 Libeccio 52 % 1015 hPa 15 cielo sereno +32.6° perc. +35° Assenti 14.1 ONO max 15.7 Maestrale 48 % 1015 hPa 18 cielo sereno +31° perc. +32.8° Assenti 10 ONO max 11.7 Maestrale 51 % 1015 hPa 21 cielo sereno +29.5° perc. +31.1° Assenti 4.3 ONO max 5.1 Maestrale 55 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 20:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.