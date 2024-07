Previsioni Meteo Castelvetrano: tutti i dettagli per domani mercoledì 10 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 10 Luglio a Castelvetrano si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo valori elevati nel pomeriggio, per poi diminuire gradualmente verso sera.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +28,7°C alle 06:00, percepita come +27,8°C a causa di una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 34% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante il pomeriggio, il sole continuerà a splendere senza nuvole all’orizzonte. Le temperature aumenteranno, con punte di +35,9°C alle 12:00, percepita come +34,3°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità di 20,2km/h. L’umidità si manterrà intorno al 21% e la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1013hPa.

Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni meteo resteranno stabili con cielo sereno e temperature in calo. Verso le 20:00, il termometro segnerà circa +24,8°C, con una percezione di +24,7°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord Est, con un’umidità del 53% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Castelvetrano indicano una giornata di sole e caldo, con temperature elevate durante il giorno e un graduale calo verso sera. Le condizioni rimarranno stabili anche nei prossimi giorni, con cielo sereno e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dai raggi solari e di idratarsi frequentemente per affrontare al meglio le giornate calde in arrivo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 10 Luglio a Castelvetrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.5° perc. +24.4° Assenti 10.8 NE max 12.1 Grecale 52 % 1014 hPa 4 cielo sereno +24.2° perc. +23.9° Assenti 11.2 NNE max 12.7 Grecale 47 % 1014 hPa 7 cielo sereno +31.3° perc. +29.9° Assenti 14.5 NNE max 18.8 Grecale 28 % 1014 hPa 10 cielo sereno +35° perc. +33.4° Assenti 16.9 NNE max 20.2 Grecale 23 % 1014 hPa 13 cielo sereno +36° perc. +34.1° Assenti 17.1 N max 20.1 Tramontana 20 % 1013 hPa 16 cielo sereno +33.3° perc. +31.7° Assenti 15.8 NNE max 22.4 Grecale 25 % 1013 hPa 19 cielo sereno +25.6° perc. +25.5° Assenti 8.6 ENE max 12.4 Grecale 49 % 1014 hPa 22 cielo sereno +24.4° perc. +24.3° Assenti 10 NE max 12.2 Grecale 53 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:57 e tramonta alle ore 20:31

