Previsioni Meteo Castrovillari: tutti i dettagli per domani mercoledì 17 luglio

Mercoledì 17 Luglio a Castrovillari si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno con temperature intorno ai +24°C. Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i +37°C verso le 10:00. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con il cielo che si presenterà parzialmente nuvoloso e temperature che si attesteranno intorno ai +34°C.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a una copertura nuvolosa che raggiungerà il 89%. Le temperature si manterranno intorno ai +30°C, con un lieve calo verso sera. Le condizioni rimarranno asciutte, senza precipitazioni previste.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Castrovillari, si prevede un leggero aumento della copertura nuvolosa per la giornata di Giovedì, con possibili precipitazioni nel corso della giornata. Tuttavia, le temperature dovrebbero mantenersi elevate, con valori che si aggireranno intorno ai +35°C. Per Venerdì, è attesa una diminuzione della copertura nuvolosa e un ritorno al bel tempo, con temperature che si manterranno stabili intorno ai +33°C.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.1° perc. +24° Assenti 8 ONO max 8.9 Maestrale 55 % 1013 hPa 3 cielo sereno +23.6° perc. +23.4° Assenti 5.3 ONO max 6.8 Maestrale 56 % 1014 hPa 6 cielo sereno +29.7° perc. +29.2° Assenti 2.8 SSE max 3.6 Scirocco 39 % 1014 hPa 9 cielo sereno +35.8° perc. +34.7° Assenti 8.3 SE max 8.7 Scirocco 25 % 1014 hPa 12 poche nuvole +34.8° perc. +34.4° Assenti 0.9 NO max 8.6 Maestrale 30 % 1013 hPa 15 cielo coperto +31.3° perc. +31.3° Assenti 11.2 O max 13.1 Ponente 40 % 1014 hPa 18 cielo coperto +28.9° perc. +28.9° Assenti 8 O max 8.4 Ponente 44 % 1014 hPa 21 poche nuvole +25.4° perc. +25.2° Assenti 7.3 ONO max 8.7 Maestrale 50 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:43 e tramonta alle ore 20:19

