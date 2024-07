Previsioni Meteo Catania: il bollettino per domani mercoledì 24 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 24 Luglio a Catania si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le temperature saranno elevate, con valori che raggiungeranno i +33°C durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà generalmente assente, con la presenza di poche nuvole nel pomeriggio.

Nelle prime ore del giorno, dalla notte fino alla mattina, il cielo sarà sereno e le temperature si manterranno intorno ai +28-29°C. Il vento soffierà leggero da direzioni variabili, con velocità comprese tra i 2 e i 4 km/h.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con la presenza di poche nuvole sparse. Le temperature aumenteranno fino a raggiungere i +33°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa rispetto alle ore precedenti. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche fino a 15-17 km/h provenienti da Est – Sud Est.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una leggera diminuzione della temperatura, che si attesterà intorno ai +28-29°C. Il vento soffierà ancora da Est – Sud Est con una velocità di circa 10-12 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 24 Luglio a Catania indicano una giornata calda e soleggiata, con temperature elevate e copertura nuvolosa limitata. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che potrebbero mantenersi su valori simili. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Luglio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +28° perc. +28.6° Assenti 2.2 ONO max 5 Maestrale 52 % 1011 hPa 4 cielo sereno +27.4° perc. +27.7° Assenti 2.2 ONO max 4.5 Maestrale 49 % 1011 hPa 7 cielo sereno +30.2° perc. +30° Assenti 1.7 SO max 4.5 Libeccio 40 % 1011 hPa 10 cielo sereno +33° perc. +33.4° Assenti 7.5 ESE max 9.5 Scirocco 38 % 1011 hPa 13 cielo sereno +33.4° perc. +34.9° Assenti 18.7 ESE max 16.1 Scirocco 42 % 1010 hPa 16 poche nuvole +31.3° perc. +32.7° Assenti 14.1 SE max 16.6 Scirocco 48 % 1009 hPa 19 poche nuvole +29.4° perc. +31.2° Assenti 9 ESE max 12.2 Scirocco 57 % 1010 hPa 22 cielo sereno +28.2° perc. +30.4° Assenti 3.1 O max 5.9 Ponente 65 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 04:08 e tramonta alle ore 04:08

