Previsioni Meteo Catanzaro: il bollettino per domani venerdì 12 luglio

Le previsioni meteo per Venerdì 12 Luglio a Catanzaro prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 34,9°C nel primo pomeriggio, con una leggera diminuzione verso sera, quando si attesterà intorno ai 25,5°C. La copertura nuvolosa sarà quasi assente per l’intera giornata, con un lieve aumento delle nuvole nel primo pomeriggio, ma senza rischio di precipitazioni.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 24-26°C. Il vento soffierà da Nord Ovest con intensità variabile tra i 9,7km/h e i 14,9km/h.

Al mattino, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire, superando i 30°C già nelle prime ore del giorno. Il vento sarà debole, proveniente da Ovest – Sud Ovest con una velocità attorno ai 5km/h.

Nel pomeriggio, nonostante un leggero aumento della copertura nuvolosa, il cielo rimarrà per lo più sereno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 34-35°C, con vento che aumenterà leggermente di intensità provenendo da Sud – Sud Ovest con raffiche fino a 20,6km/h.

In serata, il cielo tornerà a essere completamente sereno e le temperature caleranno gradualmente fino a raggiungere i 25°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità intorno ai 20km/h.

In conclusione, Venerdì 12 Luglio a Catanzaro si prospetta una giornata calda e soleggiata, ideale per chi ama il caldo estivo. Le condizioni meteo dovrebbero rimanere stabili anche nei prossimi giorni, con temperature elevate e cieli sereni. È consigliabile prestare attenzione all’esposizione al sole e mantenere adeguata idratazione per affrontare al meglio le alte temperature previste.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Luglio a Catanzaro

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.8° perc. +24.8° Assenti 14.1 NO max 19 Maestrale 57 % 1014 hPa 3 cielo sereno +24.3° perc. +24.2° Assenti 11 NO max 14.8 Maestrale 56 % 1014 hPa 6 cielo sereno +29.8° perc. +29.4° Assenti 4.7 O max 8.1 Ponente 40 % 1014 hPa 9 cielo sereno +34.6° perc. +34.5° Assenti 8.9 S max 10.3 Ostro 32 % 1013 hPa 12 cielo sereno +34.8° perc. +34.5° Assenti 10.9 SSO max 13.8 Libeccio 31 % 1012 hPa 15 cielo sereno +34.3° perc. +33.5° Assenti 14.9 OSO max 19.2 Libeccio 29 % 1011 hPa 18 cielo sereno +27.6° perc. +27.8° Assenti 12.6 O max 20.1 Ponente 47 % 1011 hPa 21 cielo sereno +25.5° perc. +25.3° Assenti 14.3 ONO max 20.5 Maestrale 45 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:40 e tramonta alle ore 20:18

