Previsioni Meteo Cava De’ Tirreni: tutti i dettagli per domani sabato 20 luglio

Sabato 20 Luglio a Cava De’ Tirreni si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 30,4°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà assente, e il vento soffierà a velocità moderata provenendo prevalentemente da direzione Sud – Sud Ovest.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai 28°C con un’umidità del 49%. Il vento sarà una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il sole splenderà a cielo aperto senza nuvole all’orizzonte. Le temperature raggiungeranno il picco massimo, con valori intorno ai 30,4°C e un’umidità del 49%. Il vento sarà sempre una brezza proveniente da Sud – Sud Ovest.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si manterranno piacevoli intorno ai 25,2°C. L’umidità aumenterà leggermente al 72%, mentre il vento sarà una brezza leggera proveniente da Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Cava De’ Tirreni per Sabato 20 Luglio indicano una giornata estiva con sole, temperature elevate e assenza di precipitazioni. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che si manterranno calde e cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a Cava De’ Tirreni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.2° perc. +24.4° Assenti 3.3 SE max 5.3 Scirocco 67 % 1013 hPa 3 cielo sereno +22.9° perc. +23.2° Assenti 4.4 E max 4.8 Levante 74 % 1012 hPa 6 cielo sereno +25.1° perc. +25.4° Assenti 2.9 SSE max 4.1 Scirocco 64 % 1012 hPa 9 cielo sereno +28.9° perc. +29.4° Assenti 9.2 SSO max 6.7 Libeccio 49 % 1011 hPa 12 cielo sereno +30.2° perc. +31.2° Assenti 12.9 SSO max 11.6 Libeccio 49 % 1011 hPa 15 cielo sereno +30.1° perc. +31.3° Assenti 10.9 SO max 12.2 Libeccio 51 % 1010 hPa 18 cielo sereno +27.4° perc. +28.8° Assenti 3 OSO max 9.4 Libeccio 62 % 1010 hPa 21 cielo sereno +25.2° perc. +25.6° Assenti 0.5 NE max 6.1 Grecale 72 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:25

