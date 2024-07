Previsioni Meteo Cento: tutti i dettagli per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Giovedì 11 Luglio a Cento si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature in aumento. Le prime ore della mattina vedranno una leggera copertura nuvolosa, ma nel corso della giornata il cielo si presenterà sereno con una percentuale di nuvole vicina allo zero.

Meteo a Cento:

Durante la mattina, le temperature si attesteranno intorno ai 25-30°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. La velocità del vento sarà compresa tra i 10 e i 15 km/h, con raffiche leggere. L’umidità si manterrà intorno al 60-80%.

Nel pomeriggio, il termometro raggiungerà punte di oltre 30°C, con una percezione di caldo che potrà superare i 35°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord Ovest, con intensità leggera e nessuna previsione di precipitazioni. L’umidità si attesterà intorno al 40-50%.

In serata, le temperature si abbasseranno leggermente, ma si manterranno comunque piacevoli, intorno ai 25-28°C. Il vento proveniente da Est – Sud Est sarà molto leggero, con una percentuale di umidità che si attesterà intorno al 70%.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Cento indicano una giornata estiva con condizioni di bel tempo e temperature in aumento. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con cieli sereni e temperature elevate. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Luglio a Cento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.7° perc. +25.3° Assenti 8.8 ONO max 10.4 Maestrale 80 % 1014 hPa 3 cielo sereno +22.6° perc. +22.6° prob. 8 % 10.1 O max 13.9 Ponente 66 % 1014 hPa 6 cielo sereno +24.8° perc. +25.1° Assenti 11.5 O max 16.3 Ponente 67 % 1016 hPa 9 cielo sereno +30.1° perc. +32.5° Assenti 10.6 ONO max 9.8 Maestrale 57 % 1015 hPa 12 cielo sereno +33.4° perc. +36° Assenti 8.9 NO max 7.4 Maestrale 46 % 1014 hPa 15 cielo sereno +34.6° perc. +36.8° Assenti 11.5 N max 8.6 Tramontana 41 % 1013 hPa 18 cielo sereno +30.8° perc. +34.7° Assenti 9.4 NNE max 12.3 Grecale 61 % 1012 hPa 21 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 3.1 E max 4.3 Levante 73 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:42 e tramonta alle ore 20:58

