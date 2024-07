Previsioni Meteo Cernusco sul Naviglio: il bollettino per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Cernusco sul Naviglio mostrano una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 7%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C con una percezione di calore leggermente superiore, intorno ai +22°C. Il vento soffierà a una velocità di circa 6-7 km/h provenendo prevalentemente da Est – Sud Est.

Nel corso della mattinata, la situazione meteorologica rimarrà stabile con cielo sereno e una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i +26°C verso le ore centrali della giornata. La percezione di calore sarà leggermente superiore, attestandosi intorno ai +28°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità leggera, mantenendo una direzione costante da Sud Est.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente con l’arrivo di nubi sparse che porteranno ad un aumento della copertura nuvolosa fino al 42%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +28°C, con una percezione di calore che potrà superare i +29°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, raggiungendo i 9-10 km/h provenendo sempre da Sud Est.

Durante la sera, la situazione meteorologica si evolverà ulteriormente con un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%. Le precipitazioni saranno presenti con piogge leggere che potranno intensificarsi nel corso della notte. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una percezione di calore leggermente superiore, intorno ai +23°C. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 6-12 km/h provenendo da diverse direzioni.

In base alla situazione attesa per i prossimi giorni a Cernusco sul Naviglio, è consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo e prepararsi ad affrontare variazioni climatiche significative. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per essere sempre informati sulle condizioni atmosferiche in evoluzione.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Cernusco sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21.6° perc. +22.2° prob. 49 % 7.4 ENE max 16.1 Grecale 88 % 1009 hPa 3 poche nuvole +20.6° perc. +21.2° prob. 70 % 6.4 ENE max 13.9 Grecale 92 % 1008 hPa 6 pioggia leggera +21.7° perc. +22.2° 0.15 mm 4.2 SE max 6.2 Scirocco 88 % 1009 hPa 9 cielo sereno +26° perc. +26° prob. 33 % 7.7 SE max 8.3 Scirocco 66 % 1009 hPa 12 nubi sparse +27.9° perc. +29.4° prob. 42 % 8.3 SE max 8.2 Scirocco 61 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +28.7° perc. +30.6° 0.29 mm 11.2 E max 11.2 Levante 60 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +24.8° perc. +25.4° 0.59 mm 5.6 NNE max 5.4 Grecale 82 % 1007 hPa 21 cielo coperto +22.4° perc. +22.9° prob. 62 % 6.6 NNO max 8.2 Maestrale 86 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 03:44 e tramonta alle ore 03:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.