Previsioni Meteo Cernusco sul Naviglio: tutti i dettagli per domani martedì 9 luglio

Le previsioni meteo a Cernusco sul Naviglio per Martedì 9 Luglio mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate durante la giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6%, mentre le temperature si attesteranno intorno ai +22°C. Nel corso della mattinata, le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i +29°C nel tardo mattino, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse intorno al 30-40%. Le temperature massime si manterranno intorno ai +30°C, con una percezione di caldo che potrebbe superare i +31°C. Il vento sarà debole, con una velocità che non supererà i 7km/h e proveniente prevalentemente da direzione Sud.

In serata, il cielo si presenterà nuvoloso con una copertura intorno al 30%, e le temperature si attesteranno intorno ai +24°C. Il vento sarà ancora debole, proveniente da Nord Ovest con raffiche leggere.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 9 Luglio a Cernusco sul Naviglio indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno al mattino, nubi sparse nel pomeriggio e nuvolosità in aumento verso sera. Le temperature massime si manterranno intorno ai +30°C, con venti leggeri e umidità che oscillerà tra il 60% e il 90%. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di proteggersi adeguatamente in caso di esposizione prolungata al sole.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.2° perc. +21.8° prob. 4 % 4.8 N max 4.7 Tramontana 90 % 1017 hPa 3 cielo sereno +20.4° perc. +20.8° Assenti 2.6 NO max 2.8 Maestrale 89 % 1017 hPa 6 cielo sereno +22.4° perc. +22.9° Assenti 1.6 ONO max 2.6 Maestrale 82 % 1017 hPa 9 cielo sereno +26.9° perc. +28.4° Assenti 3.1 SO max 1.9 Libeccio 66 % 1017 hPa 12 cielo sereno +29.5° perc. +31.2° Assenti 6 S max 5.6 Ostro 56 % 1016 hPa 15 nubi sparse +29.9° perc. +31.6° Assenti 6.5 SSE max 5.5 Scirocco 54 % 1015 hPa 18 poche nuvole +27.3° perc. +29.5° prob. 13 % 5 S max 7.2 Ostro 72 % 1015 hPa 21 nubi sparse +24.1° perc. +24.7° Assenti 4.2 NO max 4.4 Maestrale 80 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:45 e tramonta alle ore 21:10

