Previsioni Meteo Cervia: il bollettino per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Sabato 20 Luglio a Cervia si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le previsioni del tempo indicano una mattinata con pioggia leggera e cielo coperto, con una copertura nuvolosa che varia dal 53% al 91%. Le temperature si manterranno intorno ai 23-27°C, con una percezione leggermente superiore.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno lasciando spazio a nubi sparse con una copertura che si attesterà intorno al 35-59%. Le temperature saliranno fino a toccare i 28-29°C, con una percezione che potrà superare i 30°C. Il vento soffierà da nord con intensità variabile tra i 13km/h e i 18km/h.

In serata, il cielo si libererà completamente, regalando una notte con cielo sereno e una copertura nuvolosa pari allo 0-2%. Le temperature si manterranno piacevoli intorno ai 24-25°C, con una leggera brezza che soffierà da est con velocità comprese tra i 3km/h e i 6km/h.

In base alle previsioni meteo, possiamo concludere che Sabato 20 Luglio a Cervia sarà caratterizzato da un inizio con piogge leggere, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con un cielo che si libererà completamente in serata. Le temperature rimarranno gradevoli, ideali per trascorrere una giornata all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a Cervia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +25.8° perc. +26° prob. 15 % 6.4 SO max 7.2 Libeccio 61 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +22.9° perc. +23.5° 0.44 mm 17.9 NO max 28.4 Maestrale 87 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +22.7° perc. +23.2° 0.39 mm 14.8 ONO max 18.8 Maestrale 85 % 1012 hPa 9 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° prob. 11 % 12.4 NNO max 12.3 Maestrale 66 % 1012 hPa 12 nubi sparse +27.5° perc. +29.1° prob. 24 % 15.7 NE max 13.7 Grecale 63 % 1010 hPa 15 nubi sparse +28.8° perc. +30.4° prob. 14 % 13.7 NNE max 14.1 Grecale 58 % 1009 hPa 18 poche nuvole +26.5° perc. +26.5° prob. 13 % 15.2 NE max 17.4 Grecale 65 % 1008 hPa 21 cielo sereno +24.8° perc. +25.2° Assenti 3.5 ESE max 4.4 Scirocco 71 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 20:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.