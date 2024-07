Previsioni Meteo Cesano Maderno: il bollettino per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Cesano Maderno indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e verso sera il cielo si manterrà sereno e senza nuvole.

Durante la mattina, le temperature si attesteranno intorno ai +23°C con una leggera brezza proveniente dal Nord. L’umidità sarà del 77% e la pressione atmosferica sarà di 1018hPa.

Nel pomeriggio, le temperature saliranno fino a raggiungere i +32°C con una brezza leggera che soffierà da Sud – Sud Est. L’umidità diminuirà al 44% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1017hPa.

In serata, le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +25°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità di 4,2km/h. L’umidità aumenterà al 75% e la pressione atmosferica si manterrà costante a 1017hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesano Maderno per il Giovedì 18 Luglio indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con temperature in aumento nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura e di vestirsi adeguatamente per affrontare le variazioni climatiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Cesano Maderno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.5° perc. +23° prob. 10 % 6.4 N max 7.6 Tramontana 84 % 1017 hPa 3 nubi sparse +21.3° perc. +21.7° prob. 14 % 6.4 N max 7.8 Tramontana 83 % 1017 hPa 6 pioggia leggera +23.2° perc. +23.6° 0.13 mm 2.9 N max 5.6 Tramontana 77 % 1018 hPa 9 cielo sereno +28.5° perc. +29.8° prob. 24 % 5.8 SSE max 7.3 Scirocco 57 % 1019 hPa 12 cielo sereno +31.5° perc. +32.7° prob. 12 % 7 SSE max 6.4 Scirocco 46 % 1018 hPa 15 cielo sereno +32° perc. +32.9° prob. 2 % 8 S max 5.9 Ostro 43 % 1016 hPa 18 cielo sereno +28.9° perc. +31.2° prob. 2 % 6.5 SSO max 12.1 Libeccio 62 % 1016 hPa 21 cielo sereno +25.7° perc. +26.3° prob. 4 % 4 NNO max 4.2 Maestrale 75 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 21:04

