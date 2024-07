Previsioni Meteo Cesano Maderno: il bollettino per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Cesano Maderno per Giovedì 25 Luglio mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La mattina inizierà con piogge leggere e copertura nuvolosa variabile, con temperature intorno ai +20°C e un’umidità che si attesterà intorno al 90%. Nel corso della mattinata, la pioggia tenderà a diminuire, lasciando spazio a poche nuvole e temperature in lieve aumento.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con temperature che raggiungeranno i +29°C e un’umidità che si abbasserà intorno al 50%. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà con intensità leggera da Sud – Sud Est.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, con la possibilità di piogge leggere e temperature che si attesteranno intorno ai +23°C. L’umidità aumenterà fino all’85% e il vento soffierà da Est – Nord Est con raffiche fino a 13km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesano Maderno indicano una giornata con un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della mattinata e del pomeriggio. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti improvvisi nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.6° perc. +21.1° 0.32 mm 7 NNE max 12.4 Grecale 92 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +19.8° perc. +20.1° 0.45 mm 6.9 N max 9.5 Tramontana 89 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +21.4° perc. +21.8° 0.1 mm 5.1 N max 7.6 Tramontana 83 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +26.4° perc. +26.4° 0.17 mm 6.5 SE max 8.7 Scirocco 61 % 1013 hPa 12 poche nuvole +29.4° perc. +29.9° prob. 21 % 8.5 SSE max 6.3 Scirocco 48 % 1011 hPa 15 nubi sparse +28.9° perc. +29.8° prob. 2 % 7.1 SE max 6.9 Scirocco 52 % 1010 hPa 18 nubi sparse +26.9° perc. +28.2° prob. 6 % 6.3 SE max 10.9 Scirocco 64 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +23.6° perc. +24.1° 0.19 mm 4.9 ENE max 8 Grecale 80 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 03:45 e tramonta alle ore 03:45

