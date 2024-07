Previsioni Meteo Cesenatico: il bollettino per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesenatico indicano una settimana stabile e piacevole. Si prevedono cieli sereni con temperature gradevoli e brezze leggere. Le giornate saranno soleggiate, ideali per attività all’aperto, mentre le serate saranno fresche. I residenti e i turisti potranno godere di condizioni meteo favorevoli per tutta la settimana, senza particolari variazioni significative.

Lunedì 29 Luglio

Per la notte a Cesenatico, cielo sereno con temperature intorno ai +25,6°C e venti provenienti da Est a una velocità di 14,2km/h. La mattina si prevede cielo sereno con temperature che raggiungeranno i +29,2°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est. Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, con temperature intorno ai +29,8°C e venti che soffieranno da Nord – Nord Est a una velocità di 14,9km/h. Infine, la sera sarà caratterizzata da cielo sereno, temperature intorno ai +26,1°C e una leggera brezza proveniente da Ovest.

Martedì 30 Luglio

Durante la notte a Cesenatico, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +25°C e venti provenienti da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 6,9km/h. La mattina si prevede cielo sereno con temperature che raggiungeranno i +28,8°C e una brezza vivace proveniente da Est. Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, con temperature intorno ai +29,2°C e venti che soffieranno da Est a una velocità di 19,7km/h. Infine, la sera sarà caratterizzata da cielo sereno, temperature intorno ai +26,8°C e una brezza leggera proveniente da Sud.

Mercoledì 31 Luglio

Durante la notte a Cesenatico, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +25,2°C e venti provenienti da Sud a una velocità di 7,1km/h. La mattina si prevede cielo sereno con temperature che raggiungeranno i +29,9°C e una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est. Nel pomeriggio il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con temperature intorno ai +31,2°C e venti che soffieranno da Est – Nord Est a una velocità di 11,8km/h. Infine, la sera sarà caratterizzata da poche nuvole, temperature intorno ai +26,8°C e una brezza leggera proveniente da Sud Est.

Giovedì 1 Agosto

Durante la notte a Cesenatico, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +26,2°C e venti provenienti da Sud Est a una velocità di 5,7km/h. La mattina si prevede cielo sereno con temperature che raggiungeranno i +28,3°C e una brezza leggera proveniente da Nord Ovest. Nel pomeriggio il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con temperature intorno ai +31,2°C e venti che soffieranno da Est – Nord Est a una velocità di 11,8km/h. Infine, la sera sarà caratterizzata da nubi sparse, temperature intorno ai +25°C e una brezza leggera proveniente da Ovest.

In base alle previsioni meteo per Cesenatico, si prospetta una settimana all’insegna del bel tempo con temperature piacevoli e venti leggeri. Sia i residenti che i turisti potranno godere di giornate soleggiate e serate fresche, ideali per trascorrere del tempo all’aperto.

