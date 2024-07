Previsioni Meteo Chiavari: il bollettino per domani sabato 13 luglio

MeteoWeb

Sabato 13 Luglio a Chiavari si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, ci saranno nubi sparse con una temperatura che si manterrà intorno ai 23°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche fino a 22,8km/h provenienti da Sud Est.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 76%. Le temperature oscilleranno tra i 24°C e i 26,9°C, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1010hPa.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo si schiarirà e si avrà un cielo sereno con poche nuvole. Le temperature massime saranno di circa 27°C con una leggera brezza che soffierà da Sud – Sud Est.

Infine, in sera, dalle 18:00 alle 23:00, le nuvole sparse torneranno a far capolino con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La probabilità di pioggia sarà bassa, con un’umidità che si manterrà intorno all’80%.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Chiavari, possiamo affermare che Sabato 13 Luglio sarà caratterizzato da una giornata con alternanza di nubi e schiarite, con temperature gradevoli e venti moderati. Resta comunque consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Luglio a Chiavari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.2° perc. +24° prob. 4 % 11.8 ESE max 16.6 Scirocco 91 % 1010 hPa 3 nubi sparse +23° perc. +23.7° prob. 15 % 13.6 ESE max 18.3 Scirocco 91 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +24.2° perc. +25° 0.13 mm 20.6 SE max 25.7 Scirocco 89 % 1010 hPa 9 nubi sparse +25.5° perc. +26.2° prob. 43 % 19 SSE max 21.9 Scirocco 80 % 1011 hPa 12 nubi sparse +26.9° perc. +28.5° prob. 18 % 17.8 SSE max 20.5 Scirocco 68 % 1011 hPa 15 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° Assenti 15.4 SSE max 17.7 Scirocco 65 % 1011 hPa 18 nubi sparse +24.2° perc. +24.7° Assenti 8.8 SSE max 11 Scirocco 79 % 1011 hPa 21 poche nuvole +21.9° perc. +22.2° Assenti 7.7 E max 9.2 Levante 80 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 21:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.