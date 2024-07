Previsioni Meteo Chiavari: tutti i dettagli per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Chiavari indicano una stabilità del tempo nei prossimi giorni. Si prevedono cieli prevalentemente sereni con temperature in aumento. Le massime toccheranno i +32°C, percepite come +35,8°C. Il vento sarà leggero proveniente da diverse direzioni. L’umidità si attesterà intorno al 60-80%. Si consiglia di proteggersi dal sole e mantenere un’adeguata idratazione date le temperature elevate previste.

Lunedì 29 Luglio

Nella notte a Chiavari il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,4°C percepita come +26°C. Il vento soffierà a 6,4km/h da Nord Est con raffiche fino a 5,3km/h. La probabilità di precipitazioni è del 1% con umidità al 75% e pressione atmosferica a 1018hPa.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente con nubi sparse al 31%. Le temperature saliranno fino a +30°C percepiti come +33,5°C. Il vento sarà da Ovest – Sud Ovest a 5,8km/h con raffiche leggere. L’umidità si attesterà al 63% con pressione atmosferica a 1018hPa.

Nel pomeriggio il cielo si presenterà con poche nuvole al 24%. Le temperature massime raggiungeranno +31,3°C percepiti come +35,5°C. Il vento sarà leggero da Sud Ovest a 6,3km/h con umidità al 60% e pressione a 1016hPa.

In serata il cielo tornerà sereno con temperature intorno ai +27,6°C percepiti come +31,5°C. Il vento sarà da Nord – Nord Ovest a 8,4km/h con umidità all’83% e pressione atmosferica a 1015hPa.

Martedì 30 Luglio

Durante la notte a Chiavari il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,3°C percepita come +26,3°C. Il vento soffierà da Nord Est a 10,3km/h con raffiche fino a 11,4km/h. La probabilità di precipitazioni è del 0% con umidità all’81% e pressione a 1016hPa.

Nella mattinata la situazione rimarrà stabile con cielo sereno e copertura nuvolosa al 3%. Le temperature saliranno fino a +30,6°C percepiti come +33,2°C. Il vento sarà da Sud Ovest a 4,3km/h con umidità al 56% e pressione a 1016hPa.

Durante il pomeriggio il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa al 2%. Le temperature massime toccheranno +32°C percepiti come +35,8°C. Il vento sarà leggero da Sud Ovest a 6,8km/h con umidità al 56% e pressione a 1015hPa.

In serata il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +27,6°C percepiti come +31,2°C. Il vento sarà da Nord Ovest a 9,6km/h con umidità all’80% e pressione atmosferica a 1014hPa.

Mercoledì 31 Luglio

Nella notte a Chiavari il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 35%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,4°C percepiti come +26,4°C. Il vento soffierà da Nord Est a 9,4km/h con raffiche fino a 9km/h. L’umidità sarà al 76% con pressione atmosferica a 1014hPa.

Durante la mattina la copertura nuvolosa aumenterà leggermente con nubi sparse al 29%. Le temperature saliranno fino a +30°C percepiti come +32,9°C. Il vento sarà da Sud Ovest a 5,8km/h con umidità al 60% e pressione a 1014hPa.

Nel pomeriggio il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 30%. Le temperature massime raggiungeranno +30,9°C percepiti come +33,5°C. Il vento sarà leggero da Sud – Sud Ovest a 7,2km/h con umidità al 55% e pressione a 1013hPa.

In serata il cielo si presenterà con poche nuvole al 18%. Le temperature saranno intorno ai +30,7°C percepiti come +33,4°C. Il vento sarà da Sud Ovest a 4,9km/h con umidità al 56% e pressione atmosferica a 1013hPa.

Giovedì 1 Agosto

Durante la notte a Chiavari il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 39%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,7°C percepiti come +26,3°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 3,8km/h con raffiche fino a 3,5km/h. La probabilità di precipitazioni è del 29% con umidità al 75% e pressione atmosferica a 1012hPa.

Nella mattinata il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa al 1%. Le temperature saliranno fino a +28,2°C percepiti come +30,4°C. Il vento sarà da Sud – Sud Est a 7,2km/h con umidità al 66% e pressione a 1012hPa.

Durante il pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime toccheranno +30,9°C percepiti come +33,4°C. Il vento sarà leggero da Sud – Sud Ovest a 7,3km/h con umidità al 66% e pressione a 1012hPa.

In serata il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +27,5°C percepiti come +29,5°C. Il vento sarà da Sud Est a 6,2km/h con umidità al 68% e pressione atmosferica a 1012hPa.

In conclusione, i prossimi giorni a Chiavari si prevedono stabili con cieli prevalentemente sereni e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione alla protezione solare e all’idratazione, considerando le temperature elevate previste.

