Previsioni Meteo Cinisello Balsamo: il bollettino per domani domenica 21 luglio

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Cinisello Balsamo mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni di intensità variabile.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai +26°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud Est. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica a 1009hPa. Le nubi saranno sparse con una copertura nuvolosa del 11%.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà con l’aumento della copertura nuvolosa e l’arrivo di precipitazioni. La temperatura massima prevista sarà di +29°C, con un aumento dell’umidità al 55% e una pressione atmosferica di 1007hPa. I venti soffieranno da Sud Est con una velocità di 10,9km/h.

In serata, le precipitazioni continueranno con una copertura nuvolosa del 89%. La temperatura si manterrà intorno ai +28°C, con un’umidità del 59% e una pressione atmosferica di 1007hPa. I venti saranno ancora provenienti da Sud Est con una velocità di 10,2km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Cinisello Balsamo indicano una giornata con alternanza di cielo sereno e piogge leggere nel corso della giornata di Domenica 21 Luglio. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni meteorologiche e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni atmosferiche mutevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Cinisello Balsamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.1° perc. +22.6° 0.11 mm 6.2 ENE max 14.5 Grecale 86 % 1009 hPa 3 cielo sereno +21° perc. +21.5° prob. 72 % 5.3 ENE max 13.4 Grecale 90 % 1008 hPa 6 cielo sereno +21.9° perc. +22.4° prob. 73 % 3.9 ESE max 6.4 Scirocco 86 % 1009 hPa 9 poche nuvole +26.3° perc. +26.3° prob. 38 % 7.5 SE max 8.3 Scirocco 63 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +28° perc. +29.4° 0.19 mm 8.5 SE max 8.7 Scirocco 59 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +28.9° perc. +30.4° 0.2 mm 10.4 ESE max 10.7 Scirocco 57 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +24.6° perc. +25.2° 0.85 mm 4.9 NNE max 5.1 Grecale 82 % 1007 hPa 21 cielo coperto +22.2° perc. +22.8° prob. 61 % 7.3 NNO max 10.7 Maestrale 87 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 03:41 e tramonta alle ore 03:41

