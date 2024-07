Previsioni Meteo Cinisello Balsamo: il bollettino per domani sabato 13 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 13 Luglio a Cinisello Balsamo mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, si prevede la persistenza di piogge leggere con una copertura nuvolosa intorno al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 20-24°C con una percezione termica leggermente superiore.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica tenderà a migliorare con una diminuzione della pioggia e una riduzione della copertura nuvolosa. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 26-27°C con una percezione termica più elevata. Nel tardo pomeriggio e in serata, le precipitazioni diminuiranno ulteriormente e il cielo si presenterà con nubi sparse.

Le previsioni del tempo indicano che la velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere e direzione variabile nel corso della giornata. L’umidità sarà elevata, intorno al 90%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1010hPa.

In base alla situazione attesa per i prossimi giorni a Cinisello Balsamo, è consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteo aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto. Si consiglia di tenere a portata di mano un ombrello o un impermeabile, specialmente nelle prime ore del mattino, quando le piogge sono più intense.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Luglio a Cinisello Balsamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.4° perc. +22.1° 0.46 mm 7.2 NO max 14.8 Maestrale 93 % 1008 hPa 3 pioggia leggera +20.7° perc. +21.3° 0.34 mm 4.3 N max 5 Tramontana 93 % 1008 hPa 6 pioggia moderata +20° perc. +20.6° 1.33 mm 2 ONO max 4.1 Maestrale 95 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +23° perc. +23.6° 0.74 mm 4.4 OSO max 5.8 Libeccio 86 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +24.1° perc. +24.7° 0.52 mm 2.1 S max 3.3 Ostro 82 % 1010 hPa 15 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° prob. 54 % 1.6 E max 4.7 Levante 64 % 1009 hPa 18 nubi sparse +25.1° perc. +25.6° prob. 58 % 2.1 ONO max 2.1 Maestrale 75 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +21.4° perc. +21.9° 0.11 mm 6.8 NO max 7.1 Maestrale 88 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 21:08

