Previsioni Meteo Colle di Val d’Elsa: il bollettino per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Sabato 20 Luglio a Colle di Val d’Elsa si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le temperature si manterranno elevate durante l’arco della giornata, con cielo sereno e copertura nuvolosa quasi assente. Le previsioni del tempo indicano una leggera brezza che potrebbe rinfrescare l’aria nelle ore più calde.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,8°C alle 06:00, salendo gradualmente fino a raggiungere i +29°C alle 08:00 e i +31°C alle 09:00. La velocità del vento sarà leggera, con intensità compresa tra i 1,9km/h e i 7,9km/h proveniente prevalentemente da Nord – Nord Est.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Colle di Val d’Elsa con una copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature aumenteranno ulteriormente, raggiungendo i +35,5°C alle 14:00 e mantenendosi elevate fino alle 17:00 quando si attesteranno sui +31,6°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con intensità tra i 16,5km/h e i 20,8km/h.

In serata, il cielo resterà sereno con una temperatura che si abbasserà gradualmente, arrivando a +20,9°C alle 23:00. La brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest contribuirà a rendere la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 20 Luglio a Colle di Val d’Elsa indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con un clima caldo e soleggiato ideale per godersi le bellezze del territorio toscano.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a Colle di Val d’Elsa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.6° perc. +20.9° prob. 24 % 3.7 O max 4.4 Ponente 85 % 1013 hPa 4 pioggia leggera +19.9° perc. +20.3° 0.17 mm 2.3 NNO max 2.4 Maestrale 89 % 1012 hPa 7 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° prob. 3 % 2.2 NNO max 4.5 Maestrale 64 % 1012 hPa 10 cielo sereno +32.5° perc. +32.3° prob. 20 % 10.4 NO max 12.3 Maestrale 36 % 1010 hPa 13 cielo sereno +35.4° perc. +34.8° prob. 10 % 13.6 NO max 16.1 Maestrale 28 % 1008 hPa 16 cielo sereno +33.5° perc. +33° prob. 6 % 22.7 O max 17.2 Ponente 32 % 1008 hPa 19 cielo sereno +24.3° perc. +24.5° Assenti 7.8 O max 9.4 Ponente 65 % 1009 hPa 22 cielo sereno +21.1° perc. +21.5° Assenti 2.9 SO max 3.7 Libeccio 84 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 20:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.