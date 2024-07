Previsioni Meteo Colle di Val d’Elsa: il bollettino per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Colle di Val d’Elsa indicano una giornata di Lunedì con cielo coperto durante la notte, ma con graduale diradamento delle nuvole al mattino. Nel pomeriggio il cielo sarà sereno e le temperature raggiungeranno il picco massimo, con una leggera brezza da Nord Ovest. Martedì il cielo sarà sereno per l’intera giornata, con temperature in aumento e vento leggermente più intenso. Mercoledì si prevede un cielo sereno con temperature in ulteriore aumento, mentre Giovedì il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole nel pomeriggio.

Lunedì 15 Luglio

Nella notte a Colle di Val d’Elsa il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Nord Ovest a una velocità di 2,2km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1014hPa.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa si diraderà, con una percentuale del 54%. Le temperature saliranno fino a +30,3°C, ma la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai +29,4°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 4,1km/h, mantenendo l’umidità al 34%.

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, senza nuvole, e le temperature raggiungeranno il picco massimo della giornata, con +37,2°C. La percezione sarà di +35,3°C, con una brezza proveniente da Nord Ovest a 13,3km/h. L’umidità sarà del 18% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1012hPa.

In serata il cielo resterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +20,4°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest, a una velocità di 4km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 69%.

Martedì 16 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno, senza nuvole, e le temperature si manterranno stabili intorno ai +20°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 3,6km/h, con un’umidità del 72% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nella mattinata il cielo resterà sereno, con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +29,5°C, con una percezione di +29,1°C. Il vento aumenterà leggermente, provenendo da Ovest – Nord Ovest a 13,1km/h. L’umidità si attesterà al 40%.

Nel pomeriggio il cielo sarà sempre sereno, senza nuvole, e le temperature raggiungeranno i +35,5°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 22,7km/h, con un’umidità dell’21% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata il cielo resterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +19,8°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord – Nord Ovest a 2,7km/h, con un’umidità dell’83%.

Mercoledì 17 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa dello 1%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,4°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Est – Nord Est a 2,6km/h. L’umidità sarà dell’84% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1015hPa.

Nella mattinata il cielo resterà sereno, con una copertura nuvolosa dello 5%. Le temperature saliranno fino a +31°C, con una percezione di 30,4°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 3,9km/h, mantenendo l’umidità al 29%.

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, senza nuvole, e le temperature raggiungeranno i +37,7°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 14,9km/h, con un’umidità dell’18% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

In serata il cielo presenterà una copertura nuvolosa del 44%, con temperature che scenderanno fino a +25,5°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest – Nord Ovest a 6,8km/h, con un’umidità del 42%.

Giovedì 18 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno, senza nuvole, e le temperature si manterranno stabili intorno ai +21°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 2,9km/h, con un’umidità del 62% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Nella mattinata il cielo resterà sereno, con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +32,8°C, con una percezione di 31,7°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 3,9km/h, mantenendo l’umidità al 29%.

Nel pomeriggio il cielo presenterà poche nuvole, con una percentuale del 18%. Le temperature raggiungeranno i +37,5°C, con una percezione di +36,2°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Ovest a 9km/h, con un’umidità del 21% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

In serata il cielo resterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +20,8°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord – Nord Ovest a 2,9km/h, con un’umidità del 63%.

