Previsioni Meteo Comiso: tutti i dettagli per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Domenica 14 Luglio a Comiso si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e assenza di nuvole per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo valori elevati nel pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera.

Nel dettaglio, al mattino le temperature si attesteranno intorno ai +27,6°C alle 06:00, per poi salire gradualmente fino a superare i +34°C nelle ore centrali del giorno. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore a quella effettiva, ma comunque piuttosto elevata, con valori che si aggireranno attorno ai +27°C al mattino e ai +33°C nel pomeriggio.

Il vento soffierà prevalentemente da Ovest con intensità variabile, con raffiche che potranno raggiungere i 22km/h nelle ore centrali della giornata. La pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1012hPa per gran parte della giornata, mentre l’umidità relativa dell’aria oscillerà tra il 29% e il 55%.

Per quanto riguarda le previsioni meteo dei prossimi giorni a Comiso, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e cielo sereno, con temperature che dovrebbero rimanere elevate ma non eccessive. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

In conclusione, Domenica 14 Luglio a Comiso si prospetta una giornata estiva con condizioni meteo ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il bel tempo siciliano. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo e godetevi la giornata!

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a Comiso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.2° perc. +23.9° Assenti 4.5 NO max 5.6 Maestrale 48 % 1011 hPa 4 cielo sereno +23.1° perc. +22.9° Assenti 5.8 NO max 6.8 Maestrale 55 % 1012 hPa 7 cielo sereno +30.1° perc. +29.5° Assenti 8.8 O max 10.9 Ponente 37 % 1012 hPa 10 cielo sereno +34.1° perc. +33.2° Assenti 17.4 O max 16.8 Ponente 29 % 1012 hPa 13 cielo sereno +33° perc. +32.6° Assenti 21.3 O max 23.9 Ponente 34 % 1011 hPa 16 cielo sereno +31.1° perc. +30.7° Assenti 11 O max 16.2 Ponente 37 % 1011 hPa 19 cielo sereno +25.9° perc. +26° Assenti 3.4 OSO max 5.5 Libeccio 53 % 1012 hPa 22 cielo sereno +25.9° perc. +25.8° Assenti 2.4 NNE max 5.1 Grecale 48 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 20:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.