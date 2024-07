Previsioni Meteo Conversano: il bollettino per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Giovedì 18 Luglio a Conversano si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con valori massimi attesi nel pomeriggio.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa (circa il 5%) e temperature in aumento. La temperatura massima percepita sarà di +30,6°C con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 19,1km/h.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 2-3%. Le temperature continueranno ad aumentare, con il termometro che potrebbe raggiungere i +33,2°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 22km/h.

In serata le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature in calo. La brezza proveniente da Nord Ovest potrebbe raggiungere i 30,8km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 58%.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Conversano indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che potrebbero rimanere elevate.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Conversano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.9° perc. +27.8° Assenti 10.3 NO max 16.8 Maestrale 57 % 1014 hPa 4 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 14.6 NO max 31.4 Maestrale 54 % 1014 hPa 7 cielo sereno +30.6° perc. +30.1° Assenti 19.1 NNO max 28.9 Maestrale 37 % 1014 hPa 10 cielo sereno +33.2° perc. +32.4° Assenti 22 NNO max 28.7 Maestrale 31 % 1015 hPa 13 cielo sereno +32.4° perc. +33.7° Assenti 21 NNO max 27 Maestrale 44 % 1014 hPa 16 cielo sereno +31° perc. +32.4° Assenti 18.9 NNO max 28.7 Maestrale 49 % 1013 hPa 19 cielo sereno +28° perc. +29.2° Assenti 17.7 NO max 30.8 Maestrale 58 % 1014 hPa 22 cielo sereno +27° perc. +28.2° Assenti 15.2 NO max 37.1 Maestrale 63 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:37 e tramonta alle ore 20:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.