Previsioni Meteo Conversano: tutti i dettagli per domani sabato 20 luglio

Sabato 20 Luglio a Conversano si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con valori massimi che potranno superare i +32°C durante le ore centrali del giorno. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente nel tardo pomeriggio, con la comparsa di nubi sparse che potrebbero portare ad un lieve calo delle temperature.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e limpido, con temperature in rapida ascesa che raggiungeranno i +31,3°C entro le ore 09:00. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con intensità variabile tra i 7,8 e i 12,9km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e senza nuvole, con temperature che si manterranno sopra i +30°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno superare i 14km/h provenienti sempre da Nord – Nord Est.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la comparsa di nubi sparse che potrebbero portare ad un calo delle temperature. Il vento continuerà a soffiare da Nord con intensità tra i 6,8 e i 11,6km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 20 Luglio a Conversano indicano una giornata calda e soleggiata, con un lieve aumento della nuvolosità nel tardo pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Conversano per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a Conversano

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 0.9 NNO max 3.7 Maestrale 61 % 1011 hPa 4 cielo sereno +25.8° perc. +26° Assenti 1.9 NNE max 3.5 Grecale 61 % 1010 hPa 7 cielo sereno +29.6° perc. +30.2° Assenti 4.8 NNE max 3.8 Grecale 48 % 1010 hPa 10 cielo sereno +31.8° perc. +32.4° Assenti 12.9 NNE max 12.6 Grecale 42 % 1009 hPa 13 cielo sereno +31.5° perc. +32.2° Assenti 16.1 NE max 16 Grecale 44 % 1009 hPa 16 cielo sereno +30.1° perc. +30.9° Assenti 8.4 NNE max 8.1 Grecale 48 % 1008 hPa 19 nubi sparse +27.2° perc. +28.5° Assenti 9.8 N max 11.6 Tramontana 61 % 1009 hPa 22 poche nuvole +25.9° perc. +26.4° Assenti 6 NNO max 7.8 Maestrale 71 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:39 e tramonta alle ore 20:16

