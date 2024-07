Previsioni Meteo Conversano: tutti i dettagli per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Conversano indicano un inizio settimana con temperature elevate e cieli variabili. Si prevede una leggera brezza proveniente da diverse direzioni e una probabilità di precipitazioni nel pomeriggio e in serata. Verso la fine della settimana, si attende una diminuzione delle temperature con cieli sereni. L’umidità varierà tra il 48% e il 74%, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1008-1011hPa. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Lunedì 22 Luglio

Nella notte a Conversano, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,2°C con una leggera brezza proveniente da Nord Est a 6,2km/h. L’umidità sarà del 71% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Al mattino, il cielo sarà sereno con poche nuvole, con una copertura nuvolosa al 13%. Le temperature saliranno fino a +28,6°C con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Est a 5,3km/h. L’umidità si attesterà al 55% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Nel pomeriggio, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa al 43%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,7°C con una brezza vivace proveniente da Nord Est a 20,2km/h. C’è una probabilità del 6% di precipitazioni, mentre l’umidità salirà al 51% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

In serata, il cielo si coprirà, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno sui +26,3°C con un vento fresco proveniente da Nord – Nord Ovest a 40,1km/h. C’è una probabilità del 27% di precipitazioni, mentre l’umidità salirà al 62% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Martedì 23 Luglio

Nella notte a Conversano, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 98%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,9°C con un vento fresco proveniente da Nord – Nord Ovest a 39km/h. C’è una probabilità del 9% di precipitazioni, mentre l’umidità sarà del 70% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Al mattino, il cielo sarà sereno con nubi sparse, con una copertura nuvolosa al 31%. Le temperature saliranno fino a +24,4°C con un vento fresco proveniente da Nord – Nord Ovest a 39,1km/h. L’umidità si attesterà al 74% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Nel pomeriggio, ci saranno poche nuvole con una copertura nuvolosa al 19%. Le temperature massime raggiungeranno i +24,2°C con un vento fresco proveniente da Nord Ovest a 40,5km/h. L’umidità salirà al 72% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 8%. Le temperature si attesteranno sui +26,9°C con un vento fresco proveniente da Nord Ovest a 38,9km/h. L’umidità sarà del 60% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mercoledì 24 Luglio

Nella notte a Conversano, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,1°C con una brezza tesa proveniente da Nord Ovest a 37,8km/h. L’umidità sarà del 55% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +27,9°C con una brezza tesa proveniente da Nord – Nord Ovest a 36,9km/h. L’umidità si attesterà al 58% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Nel pomeriggio, ci saranno poche nuvole con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature massime raggiungeranno i +31°C con una brezza vivace proveniente da Nord a 26,4km/h. L’umidità salirà al 48% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +27,2°C con una brezza tesa proveniente da Nord – Nord Ovest a 34,7km/h. L’umidità sarà del 57% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Giovedì 25 Luglio

Nella notte a Conversano, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa all’82%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C con una brezza tesa proveniente da Nord Ovest a 32,5km/h. C’è una probabilità del 8% di precipitazioni, mentre l’umidità sarà del 59% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature saliranno fino a +25,4°C con una brezza vivace proveniente da Nord Ovest a 27,2km/h. L’umidità si attesterà al 65% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Nel pomeriggio, ci saranno poche nuvole con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature massime raggiungeranno i +25°C con una brezza vivace proveniente da Nord Ovest a 29,8km/h. L’umidità salirà al 64% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si attesteranno sui +26,4°C con una brezza tesa proveniente da Nord – Nord Ovest a 29,1km/h. C’è una probabilità del 3% di precipitazioni, mentre l’umidità sarà del 63% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

