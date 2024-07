Previsioni Meteo Copertino: tutti i dettagli per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Copertino indicano giornate soleggiate con temperature elevate e venti moderati. Si prevedono cieli sereni con temperature in costante aumento, raggiungendo valori massimi nel pomeriggio. L’umidità si manterrà su valori medi, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.

Lunedì 15 Luglio

Notte: Durante la notte a Copertino, cielo sereno con una temperatura di +26,5°C e una leggera brezza proveniente da Nord con velocità di 12,8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 60% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 ci aspettiamo una temperatura di +29,8°C con una brezza tesa da Nord a 21,8km/h. L’umidità sarà del 52% con una pressione di 1011hPa. Alle 09:00 la temperatura raggiungerà i +35,2°C con una brezza vivace da Nord a 23,7km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature continueranno a salire. Alle 12:00 avremo +37,1°C con una brezza vivace da Nord a 24,5km/h. L’umidità si manterrà intorno al 24% con una pressione di 1010hPa. Alle 15:00 la temperatura massima sarà di +36,6°C con una brezza vivace da Nord a 24km/h.

Sera: In serata il cielo sarà sempre sereno con temperature in diminuzione. Alle 18:00 ci saranno +31,2°C con una brezza vivace da Nord a 27,9km/h. L’umidità salirà al 40% con una pressione di 1009hPa. Alle 21:00 la temperatura sarà di +27,3°C con una brezza vivace da Nord – Nord Ovest a 20km/h.

Martedì 16 Luglio

Notte: Durante la notte a Copertino cielo sereno con una temperatura di +27,2°C e una brezza tesa da Nord – Nord Ovest a 28,7km/h. L’umidità sarà del 58% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina: La mattina si prevede cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +30,8°C con una brezza vivace da Nord a 13,5km/h. L’umidità si attesterà intorno al 44% con una pressione di 1010hPa. Alle 09:00 la temperatura raggiungerà i +36,5°C con una brezza da Nord a 16,2km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature continueranno a salire. Alle 12:00 avremo +38,2°C con una brezza da Nord a 17,9km/h. L’umidità si manterrà intorno al 22% con una pressione di 1009hPa. Alle 15:00 la temperatura massima sarà di +36,8°C con una brezza vivace da Nord a 20,4km/h.

Sera: In serata il cielo sarà sempre sereno con temperature in diminuzione. Alle 18:00 ci saranno +32,1°C con una brezza vivace da Nord – Nord Ovest a 26,6km/h. L’umidità salirà al 35% con una pressione di 1009hPa. Alle 21:00 la temperatura sarà di +28,4°C con una brezza tesa da Nord – Nord Ovest a 30,6km/h.

Mercoledì 17 Luglio

Notte: Durante la notte a Copertino cielo sereno con una temperatura di +27,6°C e una brezza tesa da Nord Ovest a 28,7km/h. L’umidità sarà del 58% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina: La mattina si prevede cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +30,5°C con una brezza tesa da Nord – Nord Ovest a 28,8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 54% con una pressione di 1012hPa. Alle 09:00 la temperatura raggiungerà i +36,4°C con una brezza tesa da Nord a 29,3km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature continueranno a salire. Alle 12:00 avremo +37,7°C con una brezza tesa da Nord a 32km/h. L’umidità si manterrà intorno al 24% con una pressione di 1011hPa. Alle 15:00 la temperatura massima sarà di +36,9°C con una brezza tesa da Nord – Nord Ovest a 35km/h.

Sera: In serata il cielo sarà sempre sereno con temperature in diminuzione. Alle 18:00 ci saranno +31°C con una brezza vivace da Nord a 39km/h. L’umidità salirà al 46% con una pressione di 1012hPa. Alle 21:00 la temperatura sarà di +28,2°C con una brezza tesa da Nord – Nord Ovest a 34,1km/h.

Giovedì 18 Luglio

Notte: Durante la notte a Copertino cielo sereno con una temperatura di +27,4°C e una brezza vivace da Nord Ovest a 25,7km/h. L’umidità sarà del 57% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina: La mattina si prevede cielo sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +30,5°C con una brezza tesa da Nord a 28,8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 54% con una pressione di 1012hPa. Alle 09:00 la temperatura raggiungerà i +35,3°C con una brezza tesa da Nord a 28,8km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature continueranno a salire. Alle 12:00 avremo +37,7°C con una brezza tesa da Nord a 32km/h. L’umidità si manterrà intorno al 24% con una pressione di 1011hPa. Alle 15:00 la temperatura massima sarà di +36,9°C con una brezza tesa da Nord – Nord Ovest a 35km/h.

Sera: In serata il cielo sarà sempre sereno con temperature in diminuzione. Alle 18:00 ci saranno +31°C con una brezza vivace da Nord a 39km/h. L’umidità salirà al 46% con una pressione di 1012hPa. Alle 21:00 la temperatura sarà di +28,2°C con una brezza tesa da Nord – Nord Ovest a 34,1km/h.

