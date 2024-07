Previsioni Meteo Corato: il bollettino per domani mercoledì 24 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 24 Luglio a Corato si prevedono condizioni meteo variegate, con una giornata che vedrà alternarsi momenti di sereno a nubi sparse e piogge leggere nel tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con valori che potranno superare i +30°C durante le ore centrali della giornata.

Nel dettaglio, la mattina sarà caratterizzata da poche nuvole e una leggera brezza proveniente dall’Ovest, con temperature che si attesteranno intorno ai +27-31°C. Nel corso del pomeriggio, le nubi aumenteranno di intensità, portando a una copertura nuvolosa che raggiungerà il 30% e la possibilità di piogge leggere. Le temperature massime saranno di circa +32°C.

Durante la sera, le nubi sparse tenderanno a diradarsi, ma la copertura nuvolosa rimarrà intorno all’80%, con temperature che si manterranno intorno ai +25-27°C. L’umidità sarà abbastanza elevata, intorno al 50-60%.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Corato, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un ritorno al sereno. Le temperature dovrebbero mantenersi su valori estivi, con punte massime che potrebbero superare i +30°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di consultare aggiornamenti costanti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.5° perc. +25.7° Assenti 15.6 O max 28.1 Ponente 59 % 1011 hPa 3 cielo sereno +24.7° perc. +24.9° Assenti 17.4 O max 30.3 Ponente 64 % 1010 hPa 6 cielo sereno +27° perc. +27.6° prob. 4 % 20.6 O max 27.5 Ponente 53 % 1011 hPa 9 poche nuvole +30.8° perc. +31° prob. 12 % 14.5 NNO max 15.8 Maestrale 43 % 1011 hPa 12 cielo sereno +32° perc. +33.1° Assenti 19 NNE max 21.6 Grecale 44 % 1009 hPa 15 poche nuvole +30.3° perc. +31.4° prob. 11 % 19.8 NNE max 23.7 Grecale 50 % 1008 hPa 18 pioggia leggera +27° perc. +27.4° 0.35 mm 12.3 OSO max 20.3 Libeccio 50 % 1010 hPa 21 cielo coperto +25.9° perc. +26.1° prob. 5 % 7.1 ONO max 15.3 Maestrale 61 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 03:59 e tramonta alle ore 03:59

