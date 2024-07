Previsioni Meteo Corato: il bollettino per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corato indicano una settimana all’insegna del bel tempo. Giornate soleggiate con temperature in aumento, venti moderati e cielo sereno caratterizzeranno l’atmosfera. L’umidità si manterrà su valori medi, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Condizioni ideali per godersi le giornate estive all’aperto.

Lunedì 29 Luglio

Nella notte a Corato il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,6°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest con velocità di 8,4km/h. Le condizioni rimarranno stabili con una copertura nuvolosa al 0% e un’umidità al 39%. La pressione atmosferica si attesterà a 1016hPa.

La mattina si prevede ancora cielo sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +32,6°C alle ore 09:00. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità di 20,9km/h. L’umidità si manterrà intorno al 34% mentre la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Nel pomeriggio il meteo a Corato sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +31,4°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Est soffierà a 25,7km/h con un’umidità del 45% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

In serata le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno, temperature intorno ai +26,7°C e una brezza proveniente da Ovest con velocità di 32,1km/h. L’umidità aumenterà al 59% mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1014hPa.

Martedì 30 Luglio

Durante la notte il cielo a Corato sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +25,2°C. Il vento soffierà da Ovest con una velocità di 35,5km/h. La copertura nuvolosa sarà al 0% con un’umidità del 66% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

La mattina si prevede ancora cielo sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +31°C alle ore 10:00. Il vento proveniente da Nord soffierà a 24,1km/h. L’umidità si manterrà intorno al 44% mentre la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Nel pomeriggio il meteo a Corato sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +31°C. Il vento da Nord soffierà a 24,7km/h con un’umidità del 37% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno, temperature intorno ai +25,8°C e una brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest con velocità di 25,8km/h. L’umidità si attesterà al 46% mentre la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Mercoledì 31 Luglio

Durante la notte il cielo a Corato sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +24,3°C. Il vento soffierà da Ovest con una velocità di 27,9km/h. La copertura nuvolosa sarà al 0% con un’umidità del 45% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

La mattina si prevede ancora cielo sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +30,7°C alle ore 09:00. Il vento proveniente da Nord – Nord Ovest soffierà a 12,5km/h. L’umidità si manterrà intorno al 30% mentre la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Nel pomeriggio il meteo a Corato sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +31,6°C. Il vento da Nord – Nord Est soffierà a 16,7km/h con un’umidità del 31% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno, temperature intorno ai +25,8°C e una brezza proveniente da Nord – Nord Est con velocità di 5,9km/h. L’umidità si attesterà al 44% mentre la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Giovedì 1 Agosto

Durante la notte il cielo a Corato sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +24,7°C. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di 7,5km/h. La copertura nuvolosa sarà al 2% con un’umidità del 42% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

La mattina si prevede ancora cielo sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +32,6°C alle ore 09:00. Il vento proveniente da Est – Nord Est soffierà a 6,1km/h. L’umidità si manterrà intorno al 19% mentre la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Nel pomeriggio il meteo a Corato sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +31,6°C. Il vento da Nord – Nord Est soffierà a 16,7km/h con un’umidità del 31% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno, temperature intorno ai +25,8°C e una brezza proveniente da Nord – Nord Est con velocità di 5,9km/h. L’umidità si attesterà al 44% mentre la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

In conclusione, la settimana a Corato si prospetta caratterizzata da giornate soleggiate con temperature elevate e venti moderati. L’umidità si manterrà su valori medi mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Sono previste condizioni meteo ideali per godersi le giornate estive all’aperto.

