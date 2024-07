Previsioni Meteo Corigliano Calabro: tutti i dettagli per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Corigliano Calabro indicano condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima prevista sarà di 34,2°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà sui 22,3°C durante le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà pari al 0% per tutta la giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà limpido e la temperatura aumenterà gradualmente, con una leggera brezza proveniente dall’Est – Nord Est. Nel primo pomeriggio, il sole continuerà a splendere e le temperature raggiungeranno il picco massimo. Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni rimarranno stabili con una leggera brezza proveniente dal Sud – Sud Est.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Corigliano Calabro indicano un mantenimento delle condizioni di cielo sereno e temperature elevate. Sabato e Domenica si prevedono temperature simili a quelle di Venerdì, con cielo sereno e venti leggeri. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

In conclusione, Venerdì 26 Luglio a Corigliano Calabro sarà caratterizzato da condizioni meteo ideali per chi ama il caldo estivo e il sole. Le temperature elevate e il cielo sereno renderanno la giornata perfetta per trascorrere del tempo all’aperto, magari al mare o in piscina. Ricordate di idratarvi a sufficienza e di proteggervi dai raggi solari per godere appieno di questa splendida giornata estiva in Calabria.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.8° perc. +22.5° Assenti 4.4 S max 6.4 Ostro 52 % 1012 hPa 3 cielo sereno +22.3° perc. +21.7° Assenti 5.6 SSO max 7.2 Libeccio 45 % 1012 hPa 6 cielo sereno +27.8° perc. +27° Assenti 1 ENE max 7 Grecale 31 % 1012 hPa 9 cielo sereno +31.3° perc. +29.8° Assenti 8.8 ENE max 12.1 Grecale 27 % 1013 hPa 12 cielo sereno +33.9° perc. +32.1° Assenti 9.3 ENE max 10.3 Grecale 23 % 1012 hPa 15 cielo sereno +33.1° perc. +31.6° Assenti 10.1 ENE max 10.8 Grecale 26 % 1012 hPa 18 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 4.4 SSE max 4.5 Scirocco 40 % 1013 hPa 21 cielo sereno +25.2° perc. +24.8° Assenti 5.9 SSO max 7.5 Libeccio 37 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 03:04 e tramonta alle ore 03:04

