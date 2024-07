Previsioni Meteo Cormano: il bollettino per domani lunedì 15 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 15 Luglio a Cormano mostrano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, che si dissiperà completamente nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori intorno ai +20°C nelle prime ore del giorno, per poi salire gradualmente fino a toccare i +30°C nel primo pomeriggio.

Durante il pomeriggio e la sera il cielo rimarrà sereno, con una percentuale di nuvole molto bassa. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30°C, garantendo una giornata calda e soleggiata ideale per attività all’aperto. La brezza leggera proveniente da Sud Est contribuirà a rendere più gradevole la sensazione termica.

Le condizioni di umidità si manterranno intorno al 50-60% durante il giorno, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1013-1014hPa. Non sono previste precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia inferiore al 10% per l’intera giornata.

Guardando alle previsioni per i prossimi giorni, sembra che il bel tempo continuerà a dominare la situazione meteo a Cormano, con cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti e variazioni improvvise.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21.4° perc. +21.7° Assenti 2.9 NO max 3.7 Maestrale 80 % 1013 hPa 3 cielo sereno +20.3° perc. +20.5° Assenti 2.3 NNE max 3.2 Grecale 81 % 1013 hPa 6 cielo sereno +22.1° perc. +22.3° Assenti 3.3 ENE max 5.1 Grecale 75 % 1014 hPa 9 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 5.7 SE max 7.1 Scirocco 59 % 1015 hPa 12 cielo sereno +29.5° perc. +30.1° Assenti 7.2 SE max 8.6 Scirocco 48 % 1014 hPa 15 cielo sereno +29.9° perc. +30.8° Assenti 7 SE max 6.9 Scirocco 49 % 1012 hPa 18 cielo sereno +27.2° perc. +29.2° Assenti 4 SSE max 6.3 Scirocco 70 % 1012 hPa 21 cielo sereno +24.2° perc. +24.8° prob. 5 % 3.8 NNO max 4 Maestrale 79 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:51 e tramonta alle ore 21:06

