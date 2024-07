Previsioni Meteo Cormano: il bollettino per domani martedì 23 luglio

MeteoWeb

Martedì 23 Luglio a Cormano si prevedono condizioni meteo variabili, con alternanza di piogge leggere e nubi sparse. Le temperature si manterranno elevate durante la giornata, con un picco massimo atteso nel primo pomeriggio.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa variabile. Le temperature oscilleranno intorno ai +23°C, con una leggera percezione di caldo.

Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una probabilità di piogge leggere. Le temperature si alzeranno gradualmente, raggiungendo i +28°C verso le ore centrali della mattinata.

Nel pomeriggio, le nubi saranno ancora presenti ma con una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +32°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 45%.

In serata, è prevista una nuova fase di piogge leggere, con un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno leggermente, ma si manterranno comunque sopra i +24°C.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Cormano, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento della temperatura e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +23.6° perc. +24.1° 0.31 mm 4.8 NE max 6.8 Grecale 79 % 1014 hPa 3 cielo sereno +22.1° perc. +22.4° prob. 43 % 4.9 NNE max 6.3 Grecale 80 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +22.8° perc. +23.2° 0.22 mm 2.6 N max 4 Tramontana 79 % 1015 hPa 9 nubi sparse +28.7° perc. +29.6° prob. 14 % 1.9 SSO max 1.6 Libeccio 53 % 1015 hPa 12 nubi sparse +31.7° perc. +33° prob. 15 % 8.8 SSE max 6 Scirocco 46 % 1014 hPa 15 poche nuvole +31.6° perc. +33.2° prob. 25 % 9.6 SSE max 8 Scirocco 48 % 1012 hPa 18 nubi sparse +29° perc. +31.1° prob. 25 % 3.9 S max 6.6 Ostro 61 % 1012 hPa 21 pioggia moderata +24.4° perc. +25.1° 1.36 mm 3.2 NE max 4.6 Grecale 84 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 03:51 e tramonta alle ore 03:51

