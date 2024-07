Previsioni Meteo Cormano: il bollettino per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Sabato 20 Luglio a Cormano si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e piuttosto calde. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa variabile durante la giornata, con temperature in aumento e venti di intensità moderata.

Durante la notte, si prevede cielo coperto con temperature che si manterranno intorno ai +20°C e la possibilità di piogge moderate. Le precipitazioni dovrebbero diminuire gradualmente, passando da pioggia leggera a cielo coperto nelle prime ore del mattino.

Nella mattina, le nubi sparse lasceranno spazio a un cielo sereno, con temperature che saliranno fino a +28°C. I venti saranno leggeri e la probabilità di piogge sarà assente, garantendo una mattinata piacevole e soleggiata.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che potrebbero superare i +30°C. I venti continueranno a soffiare leggeri, mentre la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa. Sarà quindi consigliabile proteggersi dal sole e idratarsi adeguatamente.

In serata, le temperature si abbasseranno leggermente, ma il cielo sereno favorirà una piacevole permanenza all’aperto. La probabilità di piogge aumenterà leggermente, ma non sono previste precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sabato 20 Luglio a Cormano indicano una giornata calda e soleggiata, ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle alte temperature e proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che potrebbero rimanere elevate.

V (km/h) Umidità Pressione 0 forte pioggia +20.4° perc. +20.9° 4.45 mm 3.4 SSE max 10.3 Scirocco 95 % 1014 hPa 3 cielo coperto +21° perc. +21.6° prob. 17 % 6.2 NO max 15.8 Maestrale 94 % 1013 hPa 6 nubi sparse +22.2° perc. +22.7° prob. 11 % 2.2 SO max 3.8 Libeccio 87 % 1013 hPa 9 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 5 SO max 5.1 Libeccio 63 % 1012 hPa 12 cielo sereno +29.2° perc. +30.3° Assenti 8.3 S max 5.3 Ostro 53 % 1010 hPa 15 cielo sereno +29.4° perc. +30.8° prob. 11 % 8.2 SE max 5.8 Scirocco 55 % 1009 hPa 18 nubi sparse +27° perc. +28.9° prob. 11 % 7.1 SE max 12.1 Scirocco 71 % 1008 hPa 21 cielo sereno +23.9° perc. +24.4° prob. 34 % 4 ESE max 6.2 Scirocco 81 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:57 e tramonta alle ore 21:02

