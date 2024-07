Previsioni Meteo Cremona: il bollettino per domani lunedì 15 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Cremona per Lunedì 15 Luglio prevedono condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un cielo sereno che accompagnerà la città lombarda per tutto il giorno.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +21,6°C e i +28,3°C. Il vento soffierà prevalentemente da Ovest – Nord Ovest con intensità variabile da 3,9km/h a 5,1km/h. L’umidità si attesterà intorno al 78% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Nel pomeriggio, le temperature aumenteranno leggermente, con valori che si aggireranno tra i +28,8°C e i +29,6°C. Il vento continuerà a provenire da Est – Nord Est con una velocità compresa tra i 5,9km/h e i 7,4km/h. L’umidità si manterrà costante intorno al 58% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata, le temperature caleranno gradualmente, con valori che si attesteranno tra i +22,2°C e i +27,1°C. Il vento sarà ancora proveniente da Ovest – Nord Ovest con intensità che varierà da 3,4km/h a 6,8km/h. L’umidità aumenterà leggermente fino al 85% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

In conclusione, Lunedì 15 Luglio a Cremona sarà caratterizzato da condizioni meteo ideali per trascorrere una giornata all’aperto. Le temperature saranno gradevoli e il cielo sereno renderà l’atmosfera piacevole per svolgere attività all’aria aperta. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno stabili e venti di brezza leggera.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Luglio a Cremona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.8° perc. +19.9° Assenti 6.3 O max 6.6 Ponente 78 % 1013 hPa 3 cielo sereno +18.8° perc. +18.9° Assenti 1.6 ONO max 2.1 Maestrale 82 % 1013 hPa 6 cielo sereno +21.6° perc. +21.9° Assenti 3.9 ONO max 4.5 Maestrale 81 % 1014 hPa 9 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 1.3 NE max 3 Grecale 69 % 1014 hPa 12 cielo sereno +28.8° perc. +30.4° Assenti 5.9 E max 6.7 Levante 58 % 1013 hPa 15 cielo sereno +29.6° perc. +31.8° prob. 4 % 5.6 NE max 5.5 Grecale 58 % 1012 hPa 18 cielo sereno +27.1° perc. +29.4° prob. 4 % 5 NNO max 5.3 Maestrale 74 % 1011 hPa 21 cielo sereno +23.4° perc. +23.8° Assenti 4.5 ONO max 5.2 Maestrale 80 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 21:01

