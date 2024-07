Previsioni Meteo Cremona: tutti i dettagli per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Cremona indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 30,7°C nel pomeriggio, con una sensazione termica che potrà raggiungere i 34,5°C. Il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche leggere, provenienti prevalentemente da direzione Ovest – Nord Ovest.

Nella notte, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 22°C. Durante la mattina, il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature in lieve aumento fino a superare i 26°C. Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere con temperature che raggiungeranno il picco massimo attorno ai 30°C. Anche in serata, il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno piacevoli intorno ai 25°C.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cremona indicano un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con cieli generalmente sereni e temperature che si manterranno su valori estivi, con punte massime intorno ai 31-32°C. Il vento continuerà a soffiare in modo moderato, senza fenomeni di precipitazioni in vista.

In conclusione, per Giovedì 11 Luglio a Cremona ci aspettiamo una giornata estiva con sole predominante e temperature gradevoli, ideali per godersi una giornata all’aperto. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, senza variazioni significative nelle temperature e nel regime dei venti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.3° perc. +22.7° prob. 8 % 9.7 O max 11.2 Ponente 82 % 1015 hPa 3 cielo sereno +21.2° perc. +21.7° prob. 8 % 8.9 O max 11.6 Ponente 88 % 1015 hPa 6 cielo sereno +22.8° perc. +23.3° Assenti 8.6 O max 13 Ponente 81 % 1016 hPa 9 cielo sereno +26.8° perc. +28.6° Assenti 7.7 ONO max 8.4 Maestrale 71 % 1016 hPa 12 cielo sereno +29.6° perc. +32.8° Assenti 6.2 ONO max 5.9 Maestrale 64 % 1015 hPa 15 cielo sereno +30.7° perc. +34.3° prob. 4 % 1.9 NNO max 2.1 Maestrale 60 % 1013 hPa 18 cielo sereno +28.7° perc. +32.8° Assenti 1.7 NO max 2.3 Maestrale 74 % 1013 hPa 21 cielo sereno +25° perc. +25.6° prob. 13 % 3.1 O max 4.9 Ponente 80 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 21:04

