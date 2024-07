Previsioni Meteo Crotone: il bollettino per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Crotone indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 32,6°C nel pomeriggio, con una percezione di calore che potrà raggiungere i 33,8°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Nord Est con intensità variabile durante la giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura aumenterà gradualmente fino a superare i 31°C. La brezza vivace proveniente da Nord favorirà una sensazione di fresco nonostante il caldo estivo.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature massime si registreranno, con un lieve calo rispetto alla mattina, mantenendosi comunque sopra i 32°C. Il vento sarà leggero e la percezione di calore sarà ancora elevata.

In serata, il cielo tornerà sereno e le temperature inizieranno a diminuire gradualmente, ma resteranno piacevoli per trascorrere la serata all’aperto. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest sarà leggero, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Crotone indicano un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori estivi. È consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata e proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

In conclusione, Venerdì 19 Luglio a Crotone si prospetta come una giornata ideale per godersi il mare e le bellezze del territorio, grazie alle condizioni meteo favorevoli e alla temperatura gradevole. Restate aggiornati per ulteriori previsioni meteo e godetevi al meglio la vostra giornata a Crotone.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.8° perc. +28.4° Assenti 10.5 NO max 11.8 Maestrale 51 % 1013 hPa 3 cielo sereno +27.3° perc. +28.1° Assenti 10.5 NO max 14.4 Maestrale 55 % 1013 hPa 6 cielo sereno +30.2° perc. +31.2° Assenti 11.8 N max 19.7 Tramontana 49 % 1014 hPa 9 cielo sereno +31.9° perc. +34.1° Assenti 19.3 NE max 28.2 Grecale 50 % 1013 hPa 12 cielo sereno +32.5° perc. +34.4° Assenti 11.2 NE max 13 Grecale 46 % 1012 hPa 15 cielo sereno +32.3° perc. +33.6° Assenti 7.8 SSE max 10.8 Scirocco 44 % 1011 hPa 18 cielo sereno +29.9° perc. +31.8° Assenti 7.4 SO max 10 Libeccio 55 % 1011 hPa 21 cielo sereno +28.9° perc. +29.6° Assenti 9.3 NO max 9.4 Maestrale 51 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:43 e tramonta alle ore 20:12

