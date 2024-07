Previsioni Meteo Cuneo: il bollettino per domani giovedì 1 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Cuneo per Giovedì 1 Agosto indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si prevede un cielo sereno con temperature in aumento, mentre nel pomeriggio sono attese poche nuvole con temperature che raggiungeranno valori elevati. Tuttavia, verso sera è prevista la possibilità di piogge leggere che potrebbero interessare la zona.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 21°C e una leggera brezza proveniente dal Sud Ovest. Le condizioni rimarranno stabili anche durante la mattina, con cielo sereno e temperature in aumento fino a superare i 30°C nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32°C, con una leggera brezza che soffierà da Nord Est.

Verso la sera, invece, è previsto un cambiamento delle condizioni meteo con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si abbasseranno leggermente, ma si manterranno comunque intorno ai 23-24°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a Cuneo mostrano una giornata all’insegna del sole e del caldo, con la possibilità di piogge leggere verso sera. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni delle condizioni atmosferiche e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali precipitazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21.4° perc. +21.4° prob. 44 % 8.7 SO max 8.1 Libeccio 68 % 1015 hPa 3 cielo sereno +21.4° perc. +21.1° prob. 5 % 8.1 SO max 7.4 Libeccio 58 % 1014 hPa 6 cielo sereno +23.4° perc. +23.5° Assenti 4.4 SO max 4.6 Libeccio 63 % 1014 hPa 9 cielo sereno +28° perc. +29.1° Assenti 4.5 NE max 5.2 Grecale 57 % 1012 hPa 12 cielo sereno +31.1° perc. +32.6° Assenti 5.5 ENE max 9.1 Grecale 49 % 1011 hPa 15 cielo sereno +31.8° perc. +33.6° prob. 12 % 5.4 NNE max 9.5 Grecale 48 % 1009 hPa 18 cielo sereno +26.9° perc. +29.2° prob. 8 % 3.3 NE max 7.1 Grecale 76 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +22° perc. +22.5° 0.29 mm 8.2 OSO max 7.5 Libeccio 84 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 20:51

