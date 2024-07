Previsioni Meteo Cuneo: il bollettino per domani lunedì 15 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Cuneo per Lunedì 15 Luglio prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni sotto forma di pioggerella. Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante la giornata, con valori compresi tra i +18,6°C e i +27°C.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18°C.

Al risveglio, la mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature saranno fresche, con valori che si aggireranno intorno ai +21°C.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà con l’arrivo di piogge leggere. La probabilità di precipitazioni aumenterà fino al 40%, con una temperatura massima di +26,2°C.

In serata, le nubi sparse copriranno il cielo con una probabilità del 48%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C.

In conclusione, Lunedì 15 Luglio a Cuneo si prevedono condizioni meteo variabili, con cielo sereno al mattino, piogge leggere nel pomeriggio e nubi sparse in serata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante la giornata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali precipitazioni nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Luglio a Cuneo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19.1° perc. +19° Assenti 7 SO max 6.7 Libeccio 75 % 1015 hPa 3 cielo sereno +18.7° perc. +18.3° Assenti 6.6 SO max 6.6 Libeccio 66 % 1015 hPa 6 cielo sereno +21.6° perc. +21.6° Assenti 2.3 O max 3.1 Ponente 68 % 1016 hPa 9 cielo sereno +25.3° perc. +25.5° Assenti 6 NE max 6.1 Grecale 63 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +27° perc. +28.3° 0.14 mm 7.8 NE max 7.4 Grecale 64 % 1015 hPa 15 pioggia leggera +26.6° perc. +26.6° 0.29 mm 5.5 NE max 5.5 Grecale 69 % 1014 hPa 18 pioggia leggera +24.5° perc. +25.2° 0.68 mm 2.9 N max 4.1 Tramontana 84 % 1014 hPa 21 nubi sparse +20.7° perc. +21.2° Assenti 6 SO max 5.7 Libeccio 90 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:02 e tramonta alle ore 21:09

