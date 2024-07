Previsioni Meteo Cuneo: il bollettino per domani martedì 16 luglio

MeteoWeb

Martedì 16 Luglio a Cuneo si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono previste precipitazioni leggere. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +18,4°C e i +28,8°C.

Nelle prime ore della notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai +19°C.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà sereno con poche nuvole, garantendo un inizio di giornata piacevole. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i +28,5°C verso mezzogiorno.

Nel primo pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, è prevista una copertura nuvolosa più consistente con possibilità di piogge leggere. Le temperature massime si attesteranno sui +28,8°C.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo si presenterà nuvoloso con probabilità di piogge leggere. Le temperature caleranno leggermente, arrivando a +20,5°C verso le 22:00.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 16 Luglio a Cuneo indicano una giornata con alternanza di cielo sereno, nuvolosità e precipitazioni leggere. Le temperature rimarranno piuttosto elevate, con un lieve calo in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e di essere preparati a eventuali piogge leggere nel pomeriggio.

Tutti i dati meteo di Martedì 16 Luglio a Cuneo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.6° perc. +19.9° prob. 4 % 7.6 SO max 6.9 Libeccio 88 % 1014 hPa 3 cielo sereno +18.6° perc. +18.6° Assenti 7.6 SO max 7 Libeccio 78 % 1014 hPa 6 cielo sereno +21.8° perc. +21.9° Assenti 3.2 OSO max 3.8 Libeccio 71 % 1014 hPa 9 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 4.6 ENE max 4.7 Grecale 63 % 1014 hPa 12 nubi sparse +28.5° perc. +30° Assenti 6.9 NE max 7.4 Grecale 58 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +28.7° perc. +30.5° 0.15 mm 6.2 NE max 7.2 Grecale 60 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +25.4° perc. +26° 0.18 mm 4.2 NNE max 6.7 Grecale 80 % 1013 hPa 21 nubi sparse +21.1° perc. +21.5° prob. 36 % 5.6 OSO max 5.8 Libeccio 87 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:03 e tramonta alle ore 21:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.