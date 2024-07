Previsioni Meteo Cuneo: il bollettino per domani mercoledì 10 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 10 Luglio a Cuneo si prevedono condizioni meteo variabili con possibili precipitazioni nel corso della giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 35% e il 57%. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud Ovest.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa diminuirà, lasciando spazio a poche nuvole con una percentuale intorno al 18-16%. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i +27°C, con una percezione di caldo che potrà superare i +28°C. Il vento sarà prevalentemente proveniente da Nord Est, con intensità variabile tra i 4,5 e i 6,2 km/h.

Nel pomeriggio è prevista la comparsa di piogge leggere con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 15% e il 36%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +28°C, ma la percezione di caldo potrà superare i +30°C. Il vento continuerà a provenire da Nord Est, con raffiche leggere e una probabilità di pioggia che aumenterà nel corso della giornata.

In serata, le precipitazioni potrebbero persistere con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 1%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +21°C, con una percezione di fresco che potrebbe essere inferiore. Il vento cambierà direzione provenendo da Ovest, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 47%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cuneo indicano una giornata instabile con possibili piogge leggere e variazioni della copertura nuvolosa. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del tempo e di essere preparati a improvvisi cambiamenti atmosferici. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19.9° perc. +20.2° prob. 2 % 7 SO max 6.7 Libeccio 88 % 1019 hPa 3 nubi sparse +18.9° perc. +18.9° Assenti 8.3 SO max 7.9 Libeccio 79 % 1018 hPa 6 nubi sparse +21.9° perc. +22.1° Assenti 4.4 OSO max 5.5 Libeccio 76 % 1018 hPa 9 poche nuvole +26.2° perc. +26.2° prob. 3 % 4.5 NE max 4.1 Grecale 67 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +28.1° perc. +30.2° 0.16 mm 6 NE max 6.2 Grecale 65 % 1017 hPa 15 pioggia leggera +27.7° perc. +30° 0.36 mm 4.9 NE max 5.8 Grecale 69 % 1016 hPa 18 pioggia leggera +25.5° perc. +26.4° 0.61 mm 2.2 N max 2.7 Tramontana 85 % 1016 hPa 21 cielo sereno +21.2° perc. +21.7° prob. 40 % 7.2 OSO max 6.7 Libeccio 90 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:57 e tramonta alle ore 21:12

