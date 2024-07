Previsioni Meteo Cuneo: tutti i dettagli per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Cuneo per Giovedì 25 Luglio mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, ci saranno nubi sparse con una copertura del cielo del 52% e temperature che si aggireranno intorno ai +21°C. Nel corso della mattinata, la probabilità di piogge leggere aumenterà, con valori intorno al 55% e temperature in lieve aumento fino a +24°C.

Nel pomeriggio, le precipitazioni diventeranno più consistenti, con piogge leggere che interesseranno la zona con una probabilità che raggiungerà il 73%. Le temperature massime saranno di circa +26°C. La situazione non cambierà molto nel tardo pomeriggio, con piogge leggere che continueranno a interessare la zona e una copertura nuvolosa intorno al 66%.

In serata, le piogge si attenueranno, ma la copertura nuvolosa rimarrà abbastanza elevata, intorno al 55%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C. Durante la notte, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo con una copertura del 34% e temperature che si attesteranno sui +20°C.

In base alla situazione attesa per Giovedì 25 Luglio a Cuneo, possiamo prevedere una giornata caratterizzata da piogge leggere e nubi sparse, con temperature che oscilleranno tra i +21°C e i +26°C. Le condizioni meteo potrebbero migliorare nei giorni successivi, con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale aumento delle temperature. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni meteo a Cuneo.

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.5° perc. +19.9° prob. 6 % 5.5 OSO max 5.5 Libeccio 90 % 1014 hPa 4 poche nuvole +18.8° perc. +19.1° prob. 14 % 4.4 OSO max 4.2 Libeccio 92 % 1014 hPa 7 nubi sparse +21.7° perc. +22.2° Assenti 3.9 NNE max 3.5 Grecale 87 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +24.2° perc. +24.7° 0.2 mm 6.3 NNE max 4.9 Grecale 79 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +25.9° perc. +26.4° 0.26 mm 4.6 NE max 4.1 Grecale 73 % 1012 hPa 16 pioggia leggera +26.3° perc. +26.3° 0.33 mm 4.5 NE max 3.9 Grecale 72 % 1011 hPa 19 pioggia leggera +21.8° perc. +22.4° 0.36 mm 1.4 N max 2.9 Tramontana 89 % 1012 hPa 22 nubi sparse +20.8° perc. +21.3° prob. 27 % 4.3 OSO max 4.7 Libeccio 91 % 1013 hPa

