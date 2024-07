Previsioni Meteo Dalmine: tutti i dettagli per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Dalmine indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si prevede cielo sereno con temperature in lieve aumento, mentre nel pomeriggio il cielo resterà sereno con un leggero aumento della copertura nuvolosa. Nel tardo pomeriggio e in serata sono attese precipitazioni leggere.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che oscillerà tra i 24°C e i 29,9°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori compresi tra i 24,4°C e i 32,1°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con intensità variabile tra i 1,7km/h e i 6,5km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una temperatura massima di 31°C e una percezione di calore che potrà arrivare fino a 33,2°C. Il vento sarà sempre proveniente da Sud con una velocità tra i 6,1km/h e i 7,1km/h.

In serata, la situazione meteorologica cambierà leggermente con l’arrivo di piogge leggere. La temperatura si attesterà intorno ai 25,4°C con una percezione di calore di 26,1°C. Il vento cambierà direzione provenendo da Ovest – Nord Ovest con una velocità di 1,2km/h.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Dalmine indicano un aumento delle precipitazioni e un calo delle temperature a partire da Venerdì, con possibili temporali nel fine settimana. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.2° perc. +22.5° prob. 13 % 5.4 N max 5.7 Tramontana 77 % 1016 hPa 3 cielo sereno +21.4° perc. +21.6° prob. 2 % 5.3 N max 6.1 Tramontana 77 % 1015 hPa 6 cielo sereno +24° perc. +24.4° Assenti 1.7 NNO max 4 Maestrale 75 % 1016 hPa 9 cielo sereno +28° perc. +29.8° Assenti 5.2 SSO max 3.6 Libeccio 63 % 1016 hPa 12 cielo sereno +30.5° perc. +32.7° Assenti 6.9 S max 4.7 Ostro 55 % 1015 hPa 15 cielo sereno +30.9° perc. +33.2° prob. 7 % 6.1 S max 3.8 Ostro 54 % 1014 hPa 18 cielo sereno +27.8° perc. +30.9° prob. 22 % 4.1 S max 5 Ostro 76 % 1014 hPa 21 cielo sereno +23.7° perc. +24.3° prob. 37 % 6.6 N max 5.7 Tramontana 84 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 21:08

