Previsioni Meteo Desenzano del Garda: il bollettino per domani domenica 21 luglio

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Desenzano del Garda mostrano una giornata variegata dal punto di vista meteorologico. Al mattino, si prevede una leggera pioggia che potrebbe proseguire fino al primo pomeriggio, con cielo che si schiarirà gradualmente nel corso della giornata.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai 23-26°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord Est. L’umidità sarà intorno al 70-80% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1009hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse, con possibilità di piogge leggere. Le temperature oscilleranno tra i 27-29°C, con una leggera brezza che soffierà da Est. L’umidità si manterrà intorno al 65-75% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1008-1009hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche tenderanno a peggiorare, con piogge moderate e una temperatura che si abbasserà fino ai 21-23°C. Il vento aumenterà di intensità provenendo da Est – Sud Est, con raffiche che potrebbero raggiungere i 20km/h. L’umidità sarà elevata, intorno al 85-90%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1008-1009hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Desenzano del Garda indicano una giornata instabile, con piogge intermittenti e temperature gradevoli. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Desenzano del Garda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

Temperature (C°) Precipitazioni Prec. Vento (km/h) V (km/h) Umidità Pressione
0 cielo sereno +21.2° perc. +21.7° prob. 32 % 3.4 ENE max 5 Grecale 86 % 1009 hPa 
3 cielo sereno +20.8° perc. +21.1° prob. 10 % 4.9 NNE max 5.7 Grecale 86 % 1009 hPa 
6 pioggia leggera +23.1° perc. +23.5° 0.37 mm 5.9 NE max 8.5 Grecale 78 % 1009 hPa 
9 cielo sereno +25.6° perc. +26° prob. 13 % 6.4 SE max 6 Scirocco 69 % 1009 hPa 
12 cielo sereno +27.2° perc. +28.6° prob. 25 % 6.1 ESE max 7.1 Scirocco 64 % 1008 hPa 
15 cielo coperto +27.5° perc. +29.2° prob. 33 % 6.6 NE max 4.9 Grecale 65 % 1007 hPa 
18 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° prob. 45 % 6.6 NNO max 7.1 Maestrale 73 % 1007 hPa 
21 pioggia moderata +21.6° perc. +22.2° 1.69 mm 10.8 ESE max 20.1 Scirocco 91 % 1009 hPa

