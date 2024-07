Previsioni Meteo Desenzano del Garda: il bollettino per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Sabato 20 Luglio a Desenzano del Garda si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi nel corso della giornata.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalla notte, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa intorno al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 22°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà a 11,6km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 17,5km/h. L’umidità sarà alta, intorno all’84%.

Durante la mattina, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a nubi sparse con una copertura intorno al 67%. Le temperature saliranno fino a superare i 25°C, con una percezione di calore che si avvicinerà ai 26°C. Il vento sarà leggero, con intensità intorno ai 5,7km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest.

Nel corso del pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6%. Le temperature massime saranno intorno ai 27,7°C, con una percezione di calore che potrà superare i 29°C. Il vento sarà ancora leggero, con intensità intorno ai 4,8km/h proveniente da Sud Est.

In serata, la situazione meteorologica rimarrà stabile con poche nuvole e una copertura intorno al 9%. Le temperature si attesteranno intorno ai 23°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento sarà leggero, con intensità intorno ai 3,1km/h proveniente da Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 20 Luglio a Desenzano del Garda indicano una giornata con condizioni variabili, caratterizzata da una progressiva diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni dei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a Desenzano del Garda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.4° perc. +22.8° 0.83 mm 11.6 NNO max 17.5 Maestrale 84 % 1014 hPa 3 cielo coperto +22.1° perc. +22.5° prob. 80 % 13.1 ENE max 21.7 Grecale 80 % 1012 hPa 6 cielo coperto +22.6° perc. +23° prob. 89 % 4.1 NO max 7.1 Maestrale 79 % 1012 hPa 9 nubi sparse +25.7° perc. +26° Assenti 6.4 SSO max 5.2 Libeccio 66 % 1012 hPa 12 poche nuvole +27.4° perc. +28.8° prob. 16 % 5.5 S max 6.2 Ostro 62 % 1011 hPa 15 cielo sereno +27.6° perc. +29.2° prob. 42 % 3.5 SE max 5.6 Scirocco 63 % 1009 hPa 18 poche nuvole +25.8° perc. +26.4° prob. 34 % 4.5 ESE max 5.7 Scirocco 75 % 1008 hPa 21 poche nuvole +23° perc. +23.5° prob. 34 % 6.2 NE max 6.9 Grecale 82 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:51 e tramonta alle ore 20:56

