Previsioni Meteo Eboli: il bollettino per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Eboli indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno o poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno elevate durante le ore diurne, con valori che potranno superare i +33°C nel corso della mattinata e del primo pomeriggio.

Nelle prime ore del giorno, a partire dalla mattina, le temperature saranno già piuttosto elevate, con valori intorno ai +26°C. Nel corso della mattina e del pomeriggio, il termometro salirà ulteriormente, superando i +30°C e avvicinandosi ai +34°C nelle ore centrali del giorno. Durante la sera, le temperature scenderanno leggermente, ma si manterranno comunque sopra i +24°C.

Per quanto riguarda il vento, soffierà prevalentemente da direzione Nord Est, con intensità che varierà da leggera a moderata. Le raffiche di vento saranno presenti solo in alcune ore del giorno, ma non supereranno i 10-15 km/h. Le precipitazioni sono assenti, con un’umidità che si attesterà intorno al 30-40%.

In conclusione, Giovedì 25 Luglio a Eboli sarà caratterizzato da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, mantenendo un’adeguata idratazione e protezione solare. Per i prossimi giorni, le previsioni indicano un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che potrebbero rimanere elevate. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Eboli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.1° perc. +22.4° Assenti 4.4 ENE max 5.6 Grecale 78 % 1011 hPa 3 cielo sereno +21.6° perc. +21.8° prob. 1 % 7.2 NE max 7.1 Grecale 76 % 1010 hPa 6 cielo sereno +26.7° perc. +27.4° Assenti 5.7 NE max 8.8 Grecale 55 % 1010 hPa 9 cielo sereno +33° perc. +32.7° Assenti 3.7 NO max 10.3 Maestrale 34 % 1010 hPa 12 cielo sereno +33.9° perc. +34.2° Assenti 7.5 O max 11.6 Ponente 35 % 1009 hPa 15 cielo sereno +32.2° perc. +33° Assenti 10.4 OSO max 13.6 Libeccio 42 % 1008 hPa 18 poche nuvole +26.7° perc. +27.9° prob. 3 % 0.6 ESE max 9.4 Scirocco 64 % 1009 hPa 21 cielo sereno +24.3° perc. +24.4° Assenti 7.2 NE max 7.2 Grecale 60 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 03:14 e tramonta alle ore 03:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.