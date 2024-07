Previsioni Meteo Eboli: tutti i dettagli per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Venerdì 19 Luglio a Eboli si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le previsioni del tempo indicano cielo sereno per l’intera giornata, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno allo 0%. Le temperature massime raggiungeranno i 35°C nel corso della mattinata, con una leggera diminuzione nel pomeriggio fino a 32°C e ulteriori cali nelle ore serali, quando si attesteranno intorno ai 24°C.

Durante la notte, le temperature saranno miti, con valori che si manterranno intorno ai 23°C. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, senza particolari escursioni termiche. Il vento soffierà prevalentemente da Ovest – Sud Ovest con intensità variabile, che si attesterà tra i 3km/h e i 15km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità che oscillerà tra il 33% e il 79% e una pressione atmosferica stabile attorno ai 1014hPa.

In base alle previsioni meteo, possiamo affermare che Venerdì 19 Luglio a Eboli sarà una giornata estiva tipica, con temperature elevate durante la mattinata e un graduale calo nel corso della giornata. Le condizioni di cielo sereno favoriranno una giornata ideale per attività all’aperto e momenti di relax sotto il sole campano.

Considerando la situazione meteo dei prossimi giorni a Eboli, possiamo prevedere un mantenimento delle condizioni stabili e soleggiate, con temperature che si attesteranno su valori simili a quelli di Venerdì. Le previsioni del tempo indicano quindi una continuità di bel tempo e clima caldo per i prossimi giorni, ideale per godersi l’estate in questa splendida località campana.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Eboli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +24.6° perc. +24.6° Assenti 3.9 ENE max 5.1 Grecale 57 % 1016 hPa 3 cielo sereno +23.8° perc. +23.7° Assenti 4.1 ENE max 4.7 Grecale 56 % 1016 hPa 6 cielo sereno +29.4° perc. +29.2° Assenti 0.6 N max 2.2 Tramontana 42 % 1016 hPa 9 cielo sereno +34.6° perc. +34.7° Assenti 9.9 OSO max 6.4 Libeccio 33 % 1016 hPa 12 cielo sereno +34.7° perc. +35.9° Assenti 15.2 OSO max 13.1 Libeccio 37 % 1015 hPa 15 cielo sereno +33.1° perc. +34° Assenti 11.4 SO max 10.7 Libeccio 40 % 1014 hPa 18 cielo sereno +26.7° perc. +28.2° Assenti 5.1 SO max 6 Libeccio 68 % 1014 hPa 21 cielo sereno +23.7° perc. +24.1° Assenti 3.5 ESE max 4.9 Scirocco 75 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:24

