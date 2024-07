Previsioni Meteo Empoli: il bollettino per il weekend 12 – 14 Luglio

MeteoWeb

Durante il fine settimana ad Empoli, si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate. Le temperature raggiungeranno valori elevati, con punte di +36°C nel pomeriggio di Domenica. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con un lieve aumento dell’umidità nelle ore serali. Il vento soffierà da Ovest a moderata intensità, senza precipitazioni in vista. Sabato e Domenica saranno giornate ideali per attività all’aperto e per godersi il bel tempo estivo.

Venerdì 12 Luglio

Nel corso della notte a Empoli il cielo sarà sereno con una temperatura di +22°C e un’umidità del 83%. Il vento soffierà da Sud a una velocità di 1,8km/h. Le condizioni rimarranno stabili anche durante le prime ore del mattino, con temperature che si manterranno intorno ai +21°C e un lieve aumento dell’umidità al 84%.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +30°C verso le ore 10:00. L’umidità diminuirà al 46% e il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a 11,3km/h da Ovest.

Nel pomeriggio il caldo si farà sentire con temperature che raggiungeranno i +34°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 16,2km/h con raffiche più intense. L’umidità si manterrà intorno al 42% e non sono previste precipitazioni.

In serata il cielo resterà sereno, le temperature si abbasseranno leggermente, ma si manterranno piacevoli attorno ai +25°C. L’umidità aumenterà al 63% e il vento soffierà da Ovest a 12,5km/h.

Sabato 13 Luglio

Durante la notte a Empoli il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una temperatura di +22°C e un’umidità all’85%. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 5,1km/h. Le condizioni rimarranno stabili anche durante le prime ore del mattino, con temperature che si manterranno intorno ai +21°C e un’umidità al 87%.

Nella mattina il cielo sarà nuvoloso con temperature che raggiungeranno i +31°C verso le ore 10:00. L’umidità diminuirà al 48% e il vento soffierà da Ovest a 11,4km/h.

Durante il pomeriggio il cielo si schiarirà e le temperature saliranno fino a +33°C. Il vento aumenterà di intensità, arrivando a 17,7km/h da Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 30% e non sono previste precipitazioni.

In serata il cielo sarà sereno, le temperature si abbasseranno leggermente, ma si manterranno gradevoli attorno ai +25°C. L’umidità aumenterà al 53% e il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 12km/h.

Domenica 14 Luglio

Durante la notte a Empoli il cielo sarà sereno con una temperatura di +20°C e un’umidità al 69%. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 2,4km/h. Le condizioni rimarranno stabili anche durante le prime ore del mattino, con temperature che si manterranno intorno ai +20°C e un’umidità al 70%.

Nella mattina il cielo resterà sereno con temperature che raggiungeranno i +31°C verso le ore 10:00. L’umidità diminuirà al 32% e il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 3,8km/h.

Durante il pomeriggio il cielo sarà sereno con temperature che saliranno fino a +36°C. Il vento aumenterà di intensità, arrivando a 13,6km/h da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà bassa intorno al 24% e non sono previste precipitazioni.

In serata il cielo resterà sereno, le temperature si abbasseranno leggermente, ma si manterranno piacevoli attorno ai +26°C. L’umidità aumenterà al 48% e il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 8km/h.

In conclusione, il fine settimana a Empoli si prospetta caldo e soleggiato, con temperature elevate e cieli sereni. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da condizioni meteo ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il bel tempo.

