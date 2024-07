Previsioni Meteo Enna: tutti i dettagli per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Enna indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera brezza proveniente da Est, mentre le temperature si attesteranno intorno ai +24,6°C alle 06:00 e saliranno gradualmente fino a raggiungere i +33,4°C alle 12:00. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, oscillando tra i +21,9°C e i +31,5°C.

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, con un aumento della velocità del vento che potrà raggiungere i 25km/h alle 14:00. Le temperature saranno piacevoli, con valori intorno ai +31,9°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, alcune nuvole potranno comparire nel cielo, ma non sono previste precipitazioni. Le temperature si abbasseranno leggermente, con valori intorno ai +28,1°C alle 17:00 e ai +23,6°C alle 21:00.

Durante la notte il cielo tornerà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +22,8°C alle 23:00. La direzione del vento sarà variabile, con una velocità che non supererà i 4,3km/h.

In base alle previsioni meteo, possiamo affermare che Venerdì 26 Luglio sarà una giornata calda e soleggiata a Enna, ideale per godersi le attività all’aperto. Le condizioni meteorologiche rimarranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi regolarmente per affrontare al meglio le giornate calde che ci attendono a Enna.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Luglio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.7° perc. +21.5° Assenti 4 ENE max 4 Grecale 60 % 1011 hPa 4 cielo sereno +20.7° perc. +20.5° Assenti 3.7 ENE max 3.8 Grecale 64 % 1011 hPa 7 cielo sereno +26.8° perc. +26.7° Assenti 5.2 SE max 5.4 Scirocco 40 % 1012 hPa 10 cielo sereno +31.7° perc. +30° Assenti 9 S max 7.1 Ostro 25 % 1012 hPa 13 cielo sereno +33° perc. +31.2° Assenti 19.8 SSO max 14.7 Libeccio 23 % 1011 hPa 16 poche nuvole +29.1° perc. +28.2° Assenti 14.8 SSO max 12.6 Libeccio 34 % 1012 hPa 19 cielo sereno +24.9° perc. +24.6° Assenti 5 S max 5.4 Ostro 46 % 1014 hPa 22 cielo sereno +23.2° perc. +22.9° Assenti 2.7 OSO max 3 Libeccio 52 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 04:23 e tramonta alle ore 04:23

