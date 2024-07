Previsioni Meteo Faenza: tutti i dettagli per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Sabato 20 Luglio a Faenza si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le previsioni del tempo indicano la presenza di nubi sparse al mattino, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 50%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +20°C e i +30°C durante la giornata.

Nel corso della mattina, la probabilità di precipitazioni sarà piuttosto bassa, con un leggero aumento delle nubi che potrebbe portare a una pioggia leggera verso le ore centrali della giornata. Le raffiche di vento saranno prevalentemente orientate da nord, con intensità che si manterranno nella categoria della brezza leggera.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo tenderanno a migliorare leggermente, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un calo delle probabilità di pioggia. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +32°C, mentre l’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 50%.

In serata, il cielo si presenterà sereno, con una probabilità di precipitazioni molto bassa e temperature che si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i +22°C. Il vento sarà prevalentemente orientato da sud, con intensità che si manterranno nella categoria della brezza leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 20 Luglio a Faenza indicano una giornata con condizioni variabili, con possibili precipitazioni nel corso della giornata e temperature gradevoli. È consigliabile prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteo e monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo nei prossimi giorni a Faenza.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a Faenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.6° perc. +23.8° prob. 40 % 7.9 OSO max 10.7 Libeccio 68 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +20.8° perc. +21.3° 0.37 mm 9.5 ONO max 16.7 Maestrale 91 % 1013 hPa 6 nubi sparse +23.2° perc. +23.8° prob. 75 % 6.6 NO max 8.5 Maestrale 83 % 1012 hPa 9 nubi sparse +28.1° perc. +29.3° prob. 25 % 10.9 N max 7.3 Tramontana 57 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +30.8° perc. +31.6° 0.3 mm 7.4 NE max 7.9 Grecale 46 % 1010 hPa 15 nubi sparse +31.1° perc. +32° prob. 15 % 6.1 ENE max 7.4 Grecale 46 % 1009 hPa 18 nubi sparse +29° perc. +29.7° prob. 7 % 14 ENE max 16.2 Grecale 51 % 1008 hPa 21 cielo sereno +22.4° perc. +22.9° Assenti 4.5 SSE max 4.6 Scirocco 81 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 20:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.