Previsioni Meteo Fasano: il bollettino per domani mercoledì 10 luglio

Le previsioni meteo per Mercoledì 10 Luglio a Fasano prevedono condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 30,9°C nel primo pomeriggio, con una temperatura percepita che potrà arrivare fino a 32,9°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità che potrà variare tra i 22,5km/h e i 35,7km/h, con raffiche fino a 36,4km/h. L’umidità si attesterà intorno al 52% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Durante la notte, il cielo rimarrà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 25°C. Il vento sarà moderato con una velocità di circa 15km/h.

Al mattino, il sole splenderà in tutto il suo fulgore, portando le temperature a salire gradualmente fino a toccare i 29,9°C verso le 09:00. Il vento sarà ancora proveniente da Nord – Nord Ovest, con una velocità che si aggirerà intorno ai 25km/h.

Nel pomeriggio, il caldo si farà sentire con temperature massime che arriveranno a 30,9°C. Il vento potrà aumentare leggermente di intensità, con raffiche che potranno superare i 30km/h.

In serata, le temperature inizieranno a scendere gradualmente, ma il cielo resterà sereno e privo di nuvole. Il vento perderà un po’ di intensità, ma soffierà ancora con una certa vivacità.

In conclusione, le previsioni meteo per Fasano per Mercoledì 10 Luglio indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e vento moderato. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che dovrebbero mantenersi su valori simili e cieli sereni. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.7° perc. +25.3° Assenti 19.2 NO max 36 Maestrale 78 % 1014 hPa 3 cielo sereno +25.5° perc. +25.7° Assenti 16.6 NO max 33.5 Maestrale 60 % 1014 hPa 6 cielo sereno +27.7° perc. +28.5° Assenti 24.1 NNO max 35.7 Maestrale 55 % 1014 hPa 9 cielo sereno +29.9° perc. +31.1° Assenti 25.1 NNO max 30.4 Maestrale 51 % 1015 hPa 12 cielo sereno +30.9° perc. +32.9° Assenti 22.5 NNO max 24.6 Maestrale 52 % 1014 hPa 15 cielo sereno +30.4° perc. +32.2° Assenti 20.1 NNO max 24.1 Maestrale 53 % 1013 hPa 18 cielo sereno +27.2° perc. +29° Assenti 15.2 NNO max 25.8 Maestrale 68 % 1013 hPa 21 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 15.7 NO max 24.9 Maestrale 63 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:30 e tramonta alle ore 20:21

