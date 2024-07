Previsioni Meteo Fasano: tutti i dettagli per domani lunedì 22 luglio

MeteoWeb

Lunedì 22 Luglio a Fasano si prevedono condizioni meteo variabili, con un mix di sole e nuvole durante la giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che potranno superare i +33°C durante le ore centrali del giorno.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con un cielo sereno e una temperatura di circa +27°C. Nel corso delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma le condizioni rimarranno generalmente stabili.

Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con una probabilità di precipitazioni intorno al 13%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +32°C, con una sensazione di caldo che potrà superare i +33°C.

In serata, la situazione meteorologica tenderà a peggiorare leggermente, con un aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di precipitazioni intorno al 21%. Le temperature si manterranno comunque elevate, con valori intorno ai +29°C.

In conclusione, per i prossimi giorni a Fasano si prevedono condizioni meteo simili, con temperature elevate e possibili precipitazioni nel corso delle giornate. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e munirsi di adeguata protezione in caso di pioggia improvvisa.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +25.6° perc. +25.9° Assenti 9.4 NNO max 11.3 Maestrale 64 % 1010 hPa 4 cielo sereno +24.4° perc. +25° Assenti 5.3 E max 6.6 Levante 79 % 1009 hPa 7 cielo coperto +28.7° perc. +30.2° Assenti 6.2 S max 7.1 Ostro 58 % 1010 hPa 10 nubi sparse +32.1° perc. +33.5° Assenti 12.2 NNE max 12.2 Grecale 45 % 1010 hPa 13 nubi sparse +28° perc. +29.9° prob. 13 % 17.7 NE max 21 Grecale 64 % 1009 hPa 16 nubi sparse +29.5° perc. +30.9° prob. 40 % 3.4 ENE max 4.5 Grecale 54 % 1009 hPa 19 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° prob. 11 % 22.8 NNO max 38.4 Maestrale 72 % 1011 hPa 22 cielo coperto +25.8° perc. +26.3° prob. 6 % 22.5 NO max 37.8 Maestrale 70 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 05:40 e tramonta alle ore 20:13

